Per Lleida, amb ambició, il·lusió i lideratge

Sembla que Catalunya ha entrat en una situació d’hibernació, de falta d’ambició, de falta d’orgull nacional, d’identitat, de llengua, del que podien semblar clixés, però que realment eren marca de la casa: la Catalunya emprenedora, la que aixeca cada dia la persiana, generadora d’oportunitats, pionera i amb la cultura de l’esforç per bandera.

Històricament, hem estat capaços de tenir models exemplars i d’èxit: el model d’escola catalana, el nostre sistema de salut, la immersió lingüística, el model penitenciari, el de gestió de les emergències, el de prevenció i gestió d’incendis, el model policial català, el transport públic, el que ajudava i fomentava l’emprenedoria.. això és el que ens ha fet ser diferents, sí. Els temps canvien i les necessitats de la societat, també. Hem viscut dels èxits del passat i potser algú no s’ha adonat que o actualitzem i adaptem els nostres models d’èxit o aviat només viurem de rèdits. Aquesta realitat, combinada amb un govern que ha estat poc ambiciós, poc crític amb ell mateix i que no s’ha deixat assessorar, ha posat en risc això: el que som.Qui ha tingut l’oportunitat d’escoltar el president Carles Puigdemont s’haurà sentit esperançat. El president torna amb els deures fets i, sense renunciar a la independència, parla amb solvència dels reptes als quals fa front el país: de la política valenta que fuig de populismes, d’afrontar debats com el de la immigració o el de la seguretat, que cal que tinguem pel bé del país. Fa massa temps que necessitem un lideratge fort i aquests dies l’hem retrobat.El millor article que podria fer seria reproduir la conferència del president Puigdemont perquè molta gent s’hi sentiria identificada, independentistes i no independentistes. El que és bo per a Catalunya és bo per a tots els catalans, pensin com pensin. Hi ha massa esforços a encarregar-se de penjar a Junts per Catalunya l’etiqueta de la irresponsabilitat, de discursos buits i de no pensar en els problemes reals que tenim. És justament tot el contrari, saben que tenim el bon govern, els lideratges i que prioritzem l’interès de país a l’interès de partit. El proper 12 de maig és el moment de tornar a omplir les urnes d’il·lusió per recuperar Catalunya i el prestigi de les seves institucions. Junts hem aguantat la posició. Hem aconseguit coses que semblaven impossibles. És el moment d’acabar la feina i és un orgull immens poder encapçalar la candidatura de Junts per Lleida, Pirineu i l’Aran al costat d’un equip de persones valentes, decidides, de veus acreditades en els seus àmbits i amb una alta presència del món local. No hi ha millor aval que el que et dona la ciutadania, quan els veïns i veïnes trien qui volen que sigui el seu alcalde i els seus regidors. Aquesta veu també ha de fer-se sentir al Parlament de Catalunya. Un equip compromès amb el país que des d’avui fins al 12 de maig ens deixarem la pell per guanyar aquestes eleccions. Perquè sabem que guanyar aquestes eleccions és l’única manera de tenir un govern que treballi amb i per Catalunya, sense sucursalismes.És un orgull representar la plana i el Pirineu i defensar que tothom pugui viure allà on vulgui, una idea que d’entrada sembla molt senzilla, però que ara com ara no és possible. Un país punter necessita oportunitats arreu del territori. Defensar l’equilibri territorial és això. Hem de garantir que Lleida sigui un pol d’atracció de teixit productiu i d’oportunitats. Cal que sigui una de les artèries del país!I defensar el Pirineu. Casa meva. Hi ha molta feina a fer i el primer que cal és que tot el país entengui que tots som necessaris i que si Lleida i el Pirineu avancen, Catalunya avança. Junts per Catalunya fa una aposta clara per tot el país, de punta a punta, i per portar a la seu de la sobirania de Catalunya la veu de tots els racons. No hi ha millor defensa que la que es fa amb coneixement de causa.És l’hora de la política valenta, de fugir de les polítiques d’aparador. És l’hora de la política de llarga mirada de present, però també de futur. És el moment d’un Govern fort que defensi que el talent es quedi a casa i no hagi de marxar. Que afronti debats que poden resultar incòmodes, però que són necessaris.Volem que torni la il·lusió, el sentiment de pertinença, l’orgull de país, aquella Catalunya pionera en la qual el món s’emmiralla. Volem un país que torni a brillar, i a Junts per Catalunya tenim tots els ingredients per fer-ho possible. Per Lleida, el Pirineu i l’Aran, fem-ho possible. Junts i a totes.