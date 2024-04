Deu anys de la Casa dels Gegants

Creado: Actualizado:

La inauguració de la Casa dels Gegants, resultat tant de la bona voluntat de la Paeria de Lleida com de la insistència d’algunes associacions ciutadanes, sobretot dels Amics dels Gegants de Lleida i lo Marraco, va suposar un punt d’inflexió en la conservació i divulgació d’aquests elements patrimonials de la ciutat. En aquest museu s’aixopluguen els diferents elements de la comparseria festiva municipal com poden ser les Trampes, els Cavallets o els Capgrossos, però sobretot el magnífic conjunt dels Gegants de la Paeria de Lleida, integrat per dotze figures. Dins d’aquest conjunt escultòric geganter destaquen una parella de gegants neoclàssics construïts l’any 1840 per l’escultor Ramon Corcelles (autor del retaule major de la Seu Nova) que són els actuals gegants Emperadors Romans, així com quatre parelles adquirides a la sastreria teatral Casa Paquita de Barcelona entre els anys 1943 i 1952 i construïdes al taller de l’escultor modernista Lambert Escaler i Milà (1874 – 1957), aleshores ubicat al carrer Vallfogona 21 del barri de Gràcia de Barcelona. Aquest magnífic conjunt geganter, tot i que estimat pels lleidatans, era, però, força desconegut per la majoria dels ciutadans, infants inclosos. Durant molts anys, tot just finalitzaven les Festes de Maig, les de la Tardor, la Cavalcada de Reis o la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume, els Gegants de Lleida eren mal endreçats en pèssimes condicions als magatzems municipals del carrer Bonaire, antics tallers de Regiones Devastadas, on acabaven coberts de pols i teranyines. Amb la inauguració del museu, els gegants reben contínuament la visita de públic de totes les edats, dels alumnes de les escoles de la ciutat i també de turistes i visitants que venen a la nostra ciutat; fins i tot han estat testimonis silenciosos de les campanyes electorals d’alguns partits polítics. La presència dels Gegants de Lleida és fins i tot habitual en vídeos de YouTube sobre la ciutat de Lleida realitzats per moltes companyies i blogs de viatges.Al llarg d’aquests deu anys s’han realitzat a la Casa dels Gegants diverses activitats de recerca i divulgació al voltant dels Gegants de Lleida, com per exemple exposicions de fotografies, trobades dels Urban Sketchers, una taula rodona l’any 2015 sobre l’escultor modernista Lambert Escaler en la qual van participar tres grans experts en el tema a nivell nacional, l’exposició Disseny Vestits Gegants el mes de maig de 2017, un taller de moda amb vestits dissenyats per alumnes del Grau Superior de Patronatge i Moda de l’institut Guindàvols inspirats en les vestimentes dels Gegants, i una conferència sobre el conjunt escultòric dels Gegants de Lleida el maig de l’any 2021. D’altra banda, des de l’obertura de la Casa dels Gegants, cada any a mitjans del mes de juliol, l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes procedeix a l’acte simbòlic de col·locació dels fanalets a Sant Jaume als gegants. Desitgem que la Casa dels Gegants de Lleida pugui continuar força anys més facilitant aquesta tasca de divulgació dels Gegants de Lleida i la resta d’imatgeria i comparseria festiva de la ciutat.