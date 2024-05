Puigdemont no ve sol

Creado: Actualizado:

El president Puigdemont torna de l’exili. Una victòria indiscutible de l’independentisme, que ha sabut resistir amb coherència i amb molts sacrificis personals i polítics. Una posició gens fàcil.

De l’independentisme que ha sabut crear les condicions perquè l’Estat no tingui més remei que acceptar el que sempre havien rebutjat, a començar a entendre que res no va acabar amb l’aplicació del 155, ans al contrari, tot ha continuat, fins i tot davant la repressió. Puigdemont torna de l’exili i no ve sol. Amb ell torna l’ambició de país, l’autoestima perduda pels racons de la resignació i, sobretot, torna el lideratge. Catalunya el necessita, els catalans el necessitem, Lleida el necessita. Ens cal tornar a connectar amb aquell esperit que construeix des del present però amb la mirada posada en el futur, des de la generositat i no des del sectarisme ideològic. Sense posar-nos límits, però tampoc acceptant que ningú no ens els posi. Segurs de tenir a l’abast tot allò que ens proposem com a nació. Ferms en la convicció que ens mereixem gaudir de tot el fruit del nostre esforç. Cal abandonar d’una vegada aquest dol decretat pels que han deixat en mans de la retòrica el que l’octubre del 2017 ens va permetre albirar. Una gent que ens allunya de qui som, que ens fa desconfiar de tot el nostre potencial i que ens vol desterrats de la nostra ànima pròpia i singular. Aquell 1 d’octubre va ser la victòria cívica i democràtica més important de la història de Catalunya. El retorn del president Puigdemont obre una pàgina que està per escriure. Que no mira el passat de les dificultats i les tristors, sinó que mira endavant i ens diu que res no ha acabat, que tot continua i que ho fa des de l’esperança de la recuperació de la il·lusió. I, per damunt de tot, ho fa des del lideratge al davant d’un Govern de la Generalitat que no renunciarà ni a ser ni a fer, en defensa d’una Catalunya rica i plena. Catalunya comença a Lleida, perquè som terra de frontera i el graner del nostre País. La història ens recorda amb persistència el que hem patit, però, des de Lleida, liderarem el retorn del president quan obtinguem els millors resultats aquest 12 de maig.