Hi havia una vegada Joan Oró

Hi havia una vegada un jove científic que va marcar un punt d’inflexió en la investigació sobre l’origen de la vida. Hi havia una vegada un jove científic que es va convertir en assessor de la NASA en l’anàlisi de mostres lunars i en la recerca de vida al planeta Mart. Hi havia una vegada un professor i investigador de la Universitat de Houston, fundador del Departament de Ciències Biofísiques d’aquesta mateixa universitat.

Hi havia una vegada un ja no tan jove científic Creu de Sant Jordi i Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya. Hi havia una vegada un jove científic lleidatà anomenat Joan Oró.El 2023 vam celebrar amb molt d’orgull el centenari del naixement d’aquest jove científic català que va fer història als Estats Units i arreu, que va triomfar en el seu camp d’expertesa i que, també, va portar el nom de Lleida allà on va anar. Un centenari que, afortunadament, va servir perquè molta gent –joves però no només– coneguessin la figura de Joan Oró, que té un institut a Lleida, una plaça, un mural recentment inaugurat al seu barri de naixement, la Bordeta, però que a més també té un prototip de la Lluna, que va dissenyar per la NASA exposat al Parc Agrobiotech de Lleida i que compta amb un llegat increïble encara pendent de ser descobert. És per això que cal que des de les institucions i també des de la societat civil donem continuïtat a tot el que va passar el 2023, en relació amb l’Any Oró. Perquè el record i la figura d’Oró ha d’anar més enllà. Una de les primeres accions per continuar fent valdre la figura del científic lleidatà seria que Lleida, la ciutat que el va veure néixer, créixer i on va tornar els darrers anys de la seva vida, acollís de forma permanent l’exposició del centenari “Joan Oró, a la cerca de l’origen de la vida”, que ja va ser acollida per part de l’IEI entre el 15 de setembre i el 5 de novembre del 2023. I encara anem més enllà i proposem que sigui algun dels espais del Parc Agrobiotech que aculli aquesta exposició.En aquest procés de record, homenatge i reconeixement de la figura de Joan Oró a la nostra ciutat, més enllà de la celebració del seu centenari, hi ha de tenir un paper clau la Fundació Joan Oró, una fundació creada pel mateix científic, que ha d’anar de la mà de la resta d’institucions: la Universitat de Lleida, amb la recent Càtedra Joan Oró que té com a voluntat vetllar pel llegat del científic, ordenant-lo, catalogant-lo, posant-hi ordre i donant-li el valor històric que té com un llegat que contribuirà a la recerca i al coneixement; la Diputació de Lleida, perquè Oró és una figura que traspassa ciutats i territori, és un referent del nostre país i de les nostres terres; la Generalitat de Catalunya, que ha estat al costat en tot moment per tirar endavant totes i cadascuna de les activitats que s’han fet aquest darrer any i que ho ha de continuar estant amb les propostes de futur, i l’Ajuntament de Lleida, com no podria ser d’una altra manera, amb la museïtzació de tot el llegat Oró i remarcant la vinculació que aquest va tenir a la ciutat, Lleida, però també al seu barri, la Bordeta, amb el forn La Ràdio que el va veure créixer. No podem oblidar-nos tampoc de la importància del Parc Astronòmic del Montsec en aquesta aliança d’institucions en favor de la preservació del llegat Oró. Des de Lleida hem de treballar i contribuir perquè la nostra ciutat sigui referent en recerca i investigació i perquè sigui també bressol de la història de la ciència i dels científics i científiques que, com Oró, acollirà i veurà créixer aquesta ciutat. Estem en condicions de liderar un projecte competitiu i ambiciós perquè el llegat Oró es quedi a Lleida. Perquè no podria ser d’una altra manera. Per això avui, dissabte 1 de juny, dia en què els carrers de les nostres ciutats estan plens de nens i de nenes que gaudeixen de la ciència, amb la celebració de la Ciència al Carrer, reivindiquem més que mai el llegat i la figura del jove científic lleidatà que un bon dia va fer història, Joan Oró.