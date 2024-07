Torreblanca: que tothom es posi les piles!

Creado: Actualizado:

Els terrenys sobre els quals s’està desenvolupant el projecte de sector d’activitat econòmica de Torreblanca-Quatre Pilans es varen comprar per part de la Paeria i de la Generalitat aviat farà 20 anys, quan ambdues institucions estaven governades per governs tripartits, però es van quedar tancats en els calaixos de la Paeria durant 15 anys, sense fer-hi res.

És quan Junts per Catalunya governa a la Paeria amb el tinent d’alcalde d’Urbanisme, l’amic Toni Postius (durant l’anterior mandat), i també al departament de Territori, amb un servidor de vostès com a secretari, que arrenquem aquest projecte i plegats aconseguim tramitar el Pla director fins a l’aprovació inicial el juliol del 2022 amb una previsió que s’aprovés definitivament la tardor del 2023.Tant el Toni com jo hem compartit el convenciment que Lleida necessita créixer econòmicament, captar empreses de fora i ajudar les de casa, i vàrem impulsar aquest projecte amb la seguretat que pot ser el polígon d’activitat econòmica més gran de Catalunya, ja que inclourà una terminal ferroviària intermodal, dissenyada per al transport a granels agroalimentaris, mercaderies generals, contenidors refrigerats i convencionals, i també autopista ferroviària, la qual també fa anys que lluito perquè estigui connectada a l’ample de via internacional i, per tant, al Corredor Mediterrani de Mercaderies. Estic convençut que aquest serà el salt més gran i ambiciós del creixement de la nostra ciutat i del territori durant molts anys, i oferirà oportunitats laborals qualificades a molts dels nostres joves, i ben segur a alguns dels que ara han de marxar per falta de perspectives. Aquest mateix convenciment el comparteixen els meus companys actuals de Junts a la Paeria, encapçalats per la Violant Cervera, que va posar el desenvolupament d’aquest projecte com una de les condicions principals per l’acord dels pressupostos municipals i em consta que ella, personalment, i els regidors de Junts vetllen la part de tramitació que correspon a la Paeria.Des que Junts no està al pont de comandament del projecte només sabem d’ell motius i raons que el demoren, o bé perquè manquen informes o perquè el nou govern de la Paeria ha volgut introduir modificacions que lògicament ha obligat a refer documents i estudis.Ara resulta que alguns dels informes que es deia que mancaven per part de la Generalitat, ADIF diu que es van enviar al febrer, i són negatius però amb unes mancances totalment esmenables.No penso dedicar aquest article a criticar ningú, només demano per responsabilitat i per l’interès de Lleida que tothom es posi les piles i que faci el que li toca amb la màxima celeritat.És un projecte clau, inclou un projecte de terminal ferroviària estratègic per a la nostra indústria i per a les exportacions del nostre territori, el gran salt econòmic de Lleida té les expectatives posades en aquest projecte, actuïn davant d’aquest projecte com el que és, com un projecte de la màxima prioritat per a Lleida i també per a Catalunya.Com a diputat al Congrés, he fet la meva feina, m’he preocupat de parlar personalment amb el Ministeri i amb ADIF per interessar-me pels esmentats informes, tot es pot resoldre, però siguem diligents que no tenim 15 anys més per perdre.La ciutat, el territori, les empreses i les famílies que hi vivim ho agrairem de tot cor.