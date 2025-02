Seguretat: demandes de les Associacions de Veïns de Lleida

Creado: Actualizado:

Darrerament, Lleida ciutat i la seva Horta estan patint greus problemes de seguretat. A l’Horta, a l’alarmant nombre de robatoris s’hi han afegit sis incendis relacionats amb aquests. Les persones que viuen a les torres estan atemorides. Tot plegat està creant molt estrès i la sensació d’estar engarjolat en el propi habitatge.

Molt recentment hem estat coneixedors de greus incidents al Centre Històric. A més a més, les dades dels fets delinqüencials del 2024, extretes de: https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obertes/Visors_altres_dades/visor-de-dades, ens mostren que, al Segrià, el nombre de delictes que afecten molt directament la ciutadania amb: danys, estafes, robatoris amb força, robatoris amb força interior de vehicle, lesions o altres delictes contra l’ordre públic, estan al voltant del doble de la mitjana de Catalunya. Considerem que la situació actual és greu, que requereix una resposta urgent i abordar-la des de diferents fronts:1. Cossos de SeguretatCal un augment significatiu del nombre d’agents i dotar-los dels mitjans necessaris (material, vehicles...), així com d’una nova seu, per poder donar una resposta adequada. A més, cal tenir en compte la singularitat de l’Horta, amb una superfície de 19.000 ha i 600 km de camins. Volem, però, posar en valor l’esforç i la bona coordinació entre el Cos de Mossos d’Esquadra i el de la Guàrdia Urbana de Lleida. 2. JustíciaÉs evident que l’acumulació de casos provoca demores inacceptables. Cal que la justícia sigui més ràpida! La manca de jutges i jutjats, és flagrant. A Lleida, l’edifici del Canyeret s’ha quedat totalment insuficient. Cal, també, la imprescindible coordinació entre els diferents jutjats quan s’acumulen causes sobre una mateixa persona.3. Àmbit legislatiuÉs necessari fer modificacions normatives per tal d’incrementar les penes especialment en multireincidents. En el cas de robatoris, per exemple d’un mòbil, caldria valorar no només l’import, sinó quantificar el trasbals que comporta al seu propietari.Expressem el nostre suport a les dues propostes legislatives per combatre la multireincidència i l’okupació il·legal, presentades per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 4. Acompanyament a les víctimesEn molts casos les víctimes necessiten ajuda psicològica. Caldria un servei per assessorar a les persones perjudicades per fer els tràmits, així com revisar el protocol de presentació de les denúncies per fer-lo més assequible, amb especial atenció a les persones grans i vulnerables. Com a FAVLL som conscients de la importància i necessitat d’actuacions complementàries en altres àmbits com el social, el de la salut, etc., per tal d’abordar de manera integral aquesta problemàtica i aconseguir fer més efectiva la seva prevenció. Totes aquestes demandes han estat exposades a la consellera d’Interior, Núria Parlon, i a les màximes autoritats en matèria de Seguretat, en una reunió amb una representació de la FAVLL i de la Plataforma Horta Segura. Des de la Conselleria s’han anunciat un conjunt de mesures que valorem molt positivament, com són les de dotar Lleida d’un increment d’efectius humans i de mitjans (vehicles, càmeres, etc.), un pla pilot a l’Horta i millores informàtiques en el tractament de les dades, entre altres. Necessitem que aquestes mesures es facin realitat al més aviat possible. Totes i tots volem viure en una ciutat segura.