Marta Huerta, dissenyadora: “crear la meva roba permet donar-li tota la credibilitat i coneixement”

Marta, sempre t’havies volgut dedicar a la moda?

Sí, soc una apassionada del món del disseny. Després del batxillerat artístic, vaig llicenciar-me com a dissenyadora de moda a l’escola LCI de Barcelona, obtenint el guardó de millor col·lecció de roba de la meva promoció. Aquest reconeixement, a banda de ser un orgull, em va fer decidir dedicar-m’hi professionalment.

Quin camí has fet fins a arribar al teu projecte actual?

Em vaig llicenciar l’any 2011. Després, vaig treballar durant dos anys com a dissenyadora i patronista en una firma de roba a Igualada, que és un dels principals hubs d’Europa del món de la roba i del disseny. Fins que, l’any 2013, vaig decidir emprendre la meva pròpia marca de roba per a dona, que es diu Marta Huerta.

Com va ser aquest pas?

La primera època la recordo força dura, anava maleta en mà venent les meves col·leccions a botigues multimarca arreu de les comarques de Catalunya. Va ser una etapa dura, però em va servir d’aprenentatge sobre el sector del comerç de moda. El feedback que em donaven les botigues em va ajudar molt a comprendre les necessitats de les clientes. L’any 2018, vaig canviar la maleta i el cotxe per una botiga pròpia, que es troba al cor de Lleida, al carrer Salmeron. Des de llavors, acumulo 13 anys d’experiència al sector de la moda.

Què ofereixes a la teva botiga?

Roba de dona amb exclusivitat, a través de la meva pròpia marca i d’altres de nacionals, sempre amb assessorament personalitzat i tracte proper. La botiga és un espai ampli, càlid i agradable des d’on també es pot veure el meu estudi de disseny i confecció. Les peces que creo són úniques i realitzades amb molta estima i esforç. M’agrada que les clientes se sentin especials quan entren a la meva botiga i trobin peces que realment les representin.

Creus que caldria fer un curset abans de començar a emprendre al sector del comerç?

Sense cap mena de dubte. La formació i el coneixement són els fonaments de l’emprenedoria. Recordo els meus inicis, que van ser més complicats, així que vaig optar per començar de manera més humil i moderada. Aquest fet em va permetre prendre decisions, algunes més bones que d’altres, fins que vaig decidir que la diferenciació era la clau per consolidar la botiga. Conec molt bé el meu producte perquè en soc la creadora, i això genera confiança i credibilitat.

Quins projectes tens a l’horitzó?

Fer créixer la marca Marta Huerta, allunyant-me del consum ràpid i desproporcionat. Els meus dissenys són atemporals i el seu valor no caduca quan acaba la temporada, i fins i tot molts d’ells acaben sent icònics de la marca. Els principals objectius a mitjà termini són ampliar el ventall de nous dissenys, explorar noves col·laboracions, seguir fidelitzant la cartera de clients i promocionar la marca a través de diversos canals.

No és el mateix iniciar un projecte en un sector nou i creixent que en un més tradicional i que potser s’està perdent. Tens algun consell per als joves que tinguin inquietuds en aquest àmbit?

Crec que, en general, els oficis s’estan perdent. En el meu cas, m’ha costat molt trobar professionals en el sector del tall, confecció, tint, planxa... El meu consell per aquests joves és que siguin apassionants amb les seves inquietuds i aportin una perspectiva fresca i avantguardista que permeti fer creacions d’alt valor convertint-ho en una oportunitat. És important que no tinguin por de seguir el seu propi camí i que aprofitin totes les eines i recursos disponibles per formar-se i créixer. I també que busquin aliances i suport en espais de trobada i connexions, com PIMEC.

Què t’aporta formar part d’organitzacions empresarials com PIMEC Joves?

Considero que les sinergies són molt enriquidores per a una autònoma o empresa petita; et permet compartir inquietuds, coneixement i experiències que t’ajuden a millorar i prendre bones decisions. En els moments més complicats sempre hi trobes suport. A més, formar part d’aquestes organitzacions et dona visibilitat i et permet connectar amb altres professionals del sector, cosa que és essencial per a l’expansió i el creixement del negoci.