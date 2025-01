Estas son las 7 actividades detox después de Reyes para empezar con energía este 2025

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Con el inicio de 2025 y el fin de la magia navideña, llega el momento ideal para retomar la rutina y centrarnos en aquellos propósitos que nos ilusionan, como el de cuidar de nuestro bienestar. En este sentido, Civitatis, la plataforma líder de visitas guiadas y excursiones en español, nos trae una selección única de 7 actividades detox para empezar el año rebosantes de energía mientras descubrimos el mundo.

Reconectar con la naturaleza

Una de las mejores formas de desconectar y recargar pilas es manteniendo el contacto con la naturaleza. Respirar aire puro, impregnarse de la energía positiva de parajes naturales y deleitarse con paisajes de ensueño son algunas de las opciones preferidas por muchos para hacer detox después de Reyes.

Europa destaca por sus magníficos parques naturales, perfectos para practicar senderismo. Así, es posible transportarse a un entorno árido y desértico recorriendo las laderas del Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. Por otro lado, los amantes de los paisajes montañosos, lagos y entornos paradisíacos encontrarán en la excursión a los Lagos de Plitvice, en Croacia, la opción ideal.

Lagos de Plitvice, en Croacia.Unsplash

Surcar las aguas

¿Qué mejor plan para relajarse que disfrutar de una velada bajo las estrellas? Un paseo en barco mientras se contemplan paisajes espectaculares es otra de las grandes alternativas para comenzar este 2025 de la mejor manera posible.

Sorprender con un clásico es sencillo: regalar un crucero por el Río Sena mientras se divisa la Torre Eiffel de fondo es una opción; o dar un paseo en barco al anochecer por el Danubio mientras se admira el Parlamento de Budapest, otra forma de empezar el año con las pilas cargadas. En definitiva, cualquier plan que implique navegar por aguas tranquilas, una buena cena y, sobre todo, compañía de calidad, siempre es un planazo perfecto.

El Parlamento de Budapest desde el Danubio.Unsplash

Mimar cuerpo y mente en las termas

Para escapar del ajetreo diario y reconectar con momentos de paz, los baños termales siempre son una elección acertada. Revivir el esplendor de Córdoba en la época del califato es posible gracias a una mágica experiencia: un baño en un hammam tradicional a pocos metros de la Mezquita. Asimismo, disfrutar de un baño turco en el lujoso balneario Gedikpasa Hamam, en Estambul, una ciudad rebosante de historia y cultura, es otra vivencia inolvidable y relajante.

No podemos olvidar las termas más icónicas de Europa: el Balneario Széchenyi, en Budapest. Sus piscinas interiores y exteriores, con aguas medicinales que brotan a temperaturas entre los 27° C y los 38° C, son un oasis de paz y bienestar en el corazón de la capital húngara. Un lugar en el que desconectar y dejar que el agua termal reconforte cuerpo y mente.

Un 2025 lleno de vitalidad

En resumen, adentrarse en la naturaleza, surcar las aguas en un relajante paseo en barco o mimar cuerpo y mente en hammams y balnearios termales son algunas de las propuestas de Civitatis para comenzar el año 2025 con energía y vitalidad. Actividades detox perfectas para despedir la Navidad, abrazar nuevas ilusiones y empezar con buen pie una etapa repleta de oportunidades, cuidando de nuestro bienestar mientras descubrimos rincones fascinantes de España y del mundo.