Paros cardíacos súbitos: cambios que podrían prevenir la mayoría de los casos

El paro cardíaco súbito (SCA) se mantiene como una de las principales causas de muerte a nivel mundial. A pesar de los avances médicos, esta condición sigue representando un desafío importante para la salud pública debido a su alta mortalidad y aparición impredecible.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Fudan, en Shanghái, ha identificado 56 factores de riesgo no clínicos asociados al paro cardíaco súbito, según revela un estudio publicado en la revista 'Canadian Journal of Cardiology'. La investigación aporta nuevas perspectivas sobre cómo los hábitos cotidianos y factores ambientales podrían jugar un papel determinante en la prevención de esta grave condición.

"Realizamos un estudio de asociación de todo el exposoma, que examina la relación entre una amplia gama de exposiciones ambientales y los resultados de salud utilizando datos del Biobanco del Reino Unido, seguido de una aleatorización mendeliana para evaluar las relaciones causales", explica Huihuan Luo, investigador principal y primer autor del artículo.

El estilo de vida como factor clave en la prevención

Los resultados del estudio sugieren que eliminar un tercio de los factores de riesgo más importantes podría prevenir el 40% de los casos de paro cardíaco súbito. Esta cifra aumentaría hasta el 63% si se eliminaran los dos tercios más graves de todos los factores identificados.

Los hábitos de vida parecen ser los que más contribuyen a la prevención, representando hasta el 18% de los casos con una eliminación exhaustiva de factores de riesgo. Entre las medidas preventivas destacan mantener un peso saludable, controlar la presión arterial y mejorar el nivel educativo.

Hallazgos sorprendentes y controvertidos

El estudio ha identificado algunos factores protectores que resultan llamativos, como el consumo moderado de champán y vino blanco. Aunque los investigadores reconocen la relación entre el alcohol y las enfermedades cardiorrespiratorias, señalan que sus resultados sugieren que ciertos tipos de alcohol podrían tener un efecto protector, aunque advierten que estos hallazgos no son concluyentes.

Otro dato interesante es la relación entre el tiempo de uso del ordenador y un menor riesgo de paro cardíaco súbito, algo que contrasta con la idea generalizada de que el sedentarismo es perjudicial para la salud cardiovascular.

Respecto al ejercicio, el estudio confirma que, aunque el ejercicio vigoroso puntual puede desencadenar un evento cardíaco agudo, la actividad física regular de moderada a vigorosa reduce significativamente el riesgo de sufrir un paro cardíaco.

Factores destacados por los investigadores

Entre los factores más relevantes identificados en el estudio se encuentran:

Los patrones de sueño: tanto la falta como el exceso de sueño se asocian con mayor riesgo

El nivel educativo y socioeconómico: un mayor nivel protege contra los paros cardíacos súbitos

El estrés psicosocial: afecta negativamente a la salud cardíaca

La ingesta de frutas: un consumo regular se asocia con menor riesgo

Recomendaciones para la salud pública

A la luz de estos hallazgos, los investigadores recomiendan implementar estrategias de prevención que incluyan la modificación del estilo de vida, acciones a nivel comunitario como la reducción de la contaminación y la planificación urbana, así como campañas de concienciación pública.

El estudio supone un avance significativo en la comprensión de los factores que influyen en el paro cardíaco súbito, ya que, a diferencia de investigaciones anteriores basadas en hipótesis previas, ha analizado una amplia gama de exposiciones ambientales y su relación con la salud cardiovascular.