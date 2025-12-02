La gripe dobla su incidencia en una semana y ya supera el nivel moderado de transmisión

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La incidencia estimada de la gripe en Catalunya continúa en ascenso durante la última semana analizada y ya dobla las cifras registradas la semana anterior, superando el nivel moderado de transmisión, según revela el último informe del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC). Los datos correspondientes al periodo del 24 al 30 de noviembre muestran que la tasa ha alcanzado los 164 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana previa era de 82.

El aumento de casos se inició hace cinco semanas, una evolución que los expertos consideran prematura con respecto al patrón habitual de la temporada gripal. En la actualidad, un 21% de las muestras analizadas han dado positivo, con predominio del subtipo A (H3N2) variando. Durante la semana analizada se diagnosticaron 11.122 casos de gripe en la atención primaria, casi el doble de los 6.006 detectados la semana anterior.

Por grupos de edad, la distribución de los diagnósticos muestra que 769 corresponden a niños de entre 0 y 4 años; 2.692 a niños de entre 5 y 14 años; 4.462 a personas de entre 15 y 44 años; 1.885 en el grupo de entre 45 y 59 años; 623 a personas de entre 60 y 69 años; 414 en el grupo de 70 a 79 años; y 277 a mayores de 80 años.

Protección vacunal ante las variantes circulantes

El Departamento de Salud ha querido tranquilizar a la población confirmando que los dos subtipos de gripe que circulan actualmente en Catalunya están incluidos en las vacunas administradas durante la campaña 2024-2025. La variante K, que se ha detectado en todos los continentes, no ha mostrado signos de provocar una gravedad inusualmente elevada en los países del hemisferio sur, donde ya han superado el pico epidémico y se encuentran en fase de descenso.

Aunque esta variante presenta cierta divergencia con respecto a algunas vacunas de referencia, los expertos prevén que la inmunización seguirá ofreciendo una protección eficaz contra las formas más graves de la enfermedad, sin que se haya observado un incremento en la gravedad de los casos en ningún país.

Panorama general de las infecciones respiratorias

El conjunto de infecciones respiratorias agudas mantiene una incidencia de 777 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 63.053 casos, situándose en un nivel basal de transmisión. El rinovirus lidera con un 39,3% de positividad en las muestras, seguido de la gripe (21,1%) y del VRS (6,9%). En población pediátrica, sin embargo, la gripe A convierte el virus predominante, presente en el 50% de las muestras analizadas.

El Virus Respiratorio Sincicial (VRS), causante principal de la bronquiolitis, continúa su tendencia ascendente iniciada hace cuatro semanas, superando ya el nivel basal con 53 casos estimados por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, la covid-19 se mantiene estable con una baja transmisión, registrando una incidencia estimada de 19 casos por 100.000 habitantes.

Impacto hospitalario y coberturas vacunales

Con respecto al impacto hospitalario, todas las hospitalizaciones por covid-19 y la mayoría de las causadas por gripe durante la semana analizada corresponden a personas mayores de 60 años (20 de 35 ingresados). Actualmente, hay cinco personas en las UCI catalanas. En cuanto al VRS, el 82% de los ingresados son menores de 4 años.

Los datos de cobertura vacunal contra la gripe muestran porcentajes del 64% en mayores de 80 años y del 50% en personas de entre 70 y 79 años. Con respecto a la covid-19, la cobertura actual alcanza el 53% en mayores de 80 años y el 37% en el grupo de 70 a 79 años.

En niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura vacunal contra la gripe se sitúa en el 36%. Para el VRS, la cobertura acumulada llega al 93,5% en bebés nacidos entre abril y septiembre, y al 71,7% en los nacidos entre octubre y mayo de 2024, representando una cobertura total del 89,2% en esta población vulnerable.