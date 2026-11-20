Una de las ponencias de la jornada del SEMSEM

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El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) registró 19.367 incidentes en la Región Sanitaria Alto Pirineo y Arán durante el 2025. De estos, 10.318 (el 53,28%) requirieron la movilización de recursos asistenciales mientras que en 8.987 casos (el 46,40%) el incidente se pudo resolver de manera no presencial. En el mismo periodo, se atendieron 13.251 consultas no presenciales desde el 061 Salud Responde por parte de ciudadanos del territorio.

Los datos se han dado a conocer durante la Jornada de Emergencias del Alto Pirineo en la Cerdanya que ha reunido cerca de 200 profesionales sanitarios de diferentes territorios pirenaicos. El encuentro tiene como objetivo compartir conocimiento y reforzar la respuesta asistencial en el espacio transfronterizo.

La jornada se enmarca en el proyecto europeo SA-URG financiado con fondos europeos POCTEFA, que busca mejorar la atención a las emergencias y las catástrofes a las zonas de montaña y transfronterizas.

Además de la revisión del estado actual del proyecto SA-URG, el programa incluye ponencias sobre las particularidades de la asistencia al paciente politraumático en el medio natural y el abordaje del paro cardiaco traumático. También se le ha presentado casos clínicos de equipos de la Cerdanya, Catalunya, Perpiñán, el Arán y Baiona.

Los participantes también toman parte en talleres prácticos sobre maniobras invasivas en el paciente politraumático, inmovilización pediátrica, control de hemorragias, uso de gafas virtuales, incidentes con múltiples afectados, soporte psicológico, hipotermia y simulación tecnológica.