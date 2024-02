Tres personas empadronadas en el edificio que se ha hundido en Badalona no se han podido localizar

Publicado por ACN?

Verificado por Creado: Actualizado:

Tres personas empadronadas en el edificio que se ha hundido esta mañana en Badalona no se han podido localizar, según han explicado los Bomberos. Les tres personas son de tres viviendas diferentes, pero no hay ninguna certeza de que estén dentro. Los Bomberos prevén unas 24 horas de trabajo ininterrumpido para hacer el desescombro y estiman que hay entre unos 60 y unos 90 metros cúbicos de escombros. Ya han revisado toda la parte que no ha colapsado. La unidad canina ya ha hecho una primera entrada pero acostumbra a ser más efectiva más adelante, ha remarcado José Manuel Escudero, responsable del dispositivo de los Bomberos de la Región de Emergencias Metropolitana Norte.