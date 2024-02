Detectan un caso de gripe porcina en un trabajador de una granja de Lleida

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés) ha notificado un caso de contagio de gripe porcina en un trabajador de una granja de Lleida, sin que se hayan identificado más casos relacionados en la zona, según avanzó ayer La Vanguardia. El contagio fue comunicado por las autoridades españolas el pasado 29 de enero y ha sido publicado en el boletín semanal de ECDC. Hasta la fecha solo se habían detectado en todo el mundo 73 casos en humanos infectados con el A(H1N1).

El paciente no tiene antecedentes de enfermedad subyacente y desarrolló síntomas (tos con expectoración mucopurulenta, fiebre, malestar y mialgia) el pasado 25 de noviembre. No hubo signos de neumonía después de la radiografía de tórax y al paciente le diagnosticaron bronquitis cuando fue atendido de forma ambulatoria. Los posteriores análisis de laboratorioconfirmaron que se trata de gripe porcina A(H1N1). El ECDC informó de que el paciente se ha recuperado totalmente y, hasta la fecha, no se han detectado nuevos casos entre los contactos cercanos. Desde Sanidad informan de los detalles del caso que dan por cerrado, ya que ya no se hace seguimiento del paciente. Fue el 10 de enero cuando las autoridades sanitarias de Catalunya notificaron un caso de gripe porcina en un hombre de 33 años que trabaja en una granja en Lleida.

La fecha del inicio de síntomas fue el 25 de noviembre. El 12 de diciembre se tomó muestra de exudado nasal y orofaríngeo que resultó positivo para influenza A, pero no pudo ser subtipado. Se envió al laboratorio regional de referencia y se identificó como virus de la influencia porcina. No se han detectado casos secundarios entre los contactos estrechos familiares ni entre los nueve trabajadores de la granja. El caso ha evolucionado favorablemente. La muestra fue enviada para confirmación al Instituto Nacional de Microbiología y el virus se ha aislado y ha sido compartido con el Centro Colaborador de la OMS. Como explicó María Montoya, investigadora del grupo de Inmunología Viral en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC), y recoge SMC, “no debe ser una alarma social mientras estemos vigilantes de posibles nuevos virus ‘recombinantes’ o nuevos virus con mutaciones. Por eso es tan importante estar vigilante