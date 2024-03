Más de 700 leridanas han participado en ensayos contra el cáncer de mama

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El IRBLleida se ha convertido en un centro de referencia en la investigación contra el cáncer de mama. En los últimos 15 años ha llevado a cabo un total de 132 ensayos clínicos sobre este tumor en el que han participado 735 pacientes. Actualmente, unos 40 permanecen activos y solo el año pasado se iniciaron una veintena de estudios clínicos con medio centenar de mujeres. La búsqueda de tratamientos cada vez más personalizados para seguir aumentando la supervivencia y, a la vez, mejorar la calidad de vida, es la máxima de los investigadores. Así lo explican a este diario Serafín Morales, jefe de la sección Oncológica Médica del Hospital Universitari Arnau de Vilanova e investigador principal del Grup de Recerca de Biomarcadors en Càncer (GReBIC) del IRBLleida, y Alicia Sánchez de la Torre, jefa de la Unidad de Ensayos Clínicos del IRBLleida. “El primer ensayo fue en 1998, pero no existía ninguna regulación y se hizo de forma casera, con muy pocos recursos. A partir de 2009 es cuando existe normativa y se crean los comités de ética. Al haber ya una estructura tenemos la necesidad de incorporar personal específico para los ensayos y llega el primero, David Martínez, que aún sigue. Después cambiamos de espacio y estamos en el IRBLleida desde el 2017”, explica Morales.

Serafín Morales, amb el grup d’Oncologia: David Martínez, Rubén Tejero, Joel Salla i Paula BarniolMagdalena Altisent

La expansión también vino con la unión de los hospitales para llegar a más pacientes. “Empezamos siendo cuatro hospitales catalanes y ahora tenemos presencia a nivel europeo y mundial”, añade. En el IRBLleida, los responsables destacan la continuidad del personal, que no se da en otros centros que tienen mayor rotación. “Hay ensayos que pueden durar 10 o 15 años y tener un personal con continuidad te permite optar a estas investigaciones”, señala Sánchez de la Torre. Por su parte, Morales afirma que “últimamente los ensayos se restringen más porque los tratamientos son más dirigidos, personalizados. Esto es bueno, ya que se intenta que el paciente tenga una mayor posibilidad, no tirar a ciegas ni probar por probar, sino buscar una diana más concreta”. Asimismo, añade que “con estos ensayos pueden acceder de forma precoz afármacos para los que tendrían que esperar años a que se aprobasen”. “Es una posibilidad que gracias a estos ensayos se pueda mejorar y conseguir ganar en supervivencia e, incluso, una curación”, destaca. El objetivo de esta investigación, remarca, es aumentar la supervivencia, evitar tratamientos innecesarios y seguir avanzando en la cronificación de los casos con metástasis. “En los últimos años ha habido fármacos con muy buenos resultados, pero hay mujeres que no han respondido bien o que no pueden acceder a estos ensayos. Queremos llegar a ellas e intentamos buscar una manera de que también se puedan beneficiar”, afirma. El aval internacional también es una de las claves a la hora de poder optar a participar en estas investigaciones. El equipo presentará en el próximo congreso de cáncer de mama de Berlín una de sus investigaciones y hace poco pasaron una auditoría de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA en inglés). “Nos eligieron para validar un fármaco por ser uno de los centros participantes en el ensayo que más pacientes reclutó”, explica Sánchez de la Torre. “Pone de manifiesto la calidad del grupo y nos indica que Lleida tiene un lugar en el mundo”, aseguran. “La lucha siempre será para beneficiar a las pacientes y la cercanía es la clave para que confíen en nosotros”, defienden.