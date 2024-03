Todos contra el cáncer infantil

El fuerte (y frío) viento que sopló ayer en la ciudad de Lleida no desanimó a las más de tres mil personas que acudieron al Turó de la Seu Vella para participar en la undécima edición de la fiesta Posa’t la gorra, organizada por la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) y que este año tenía como lema I mira més enllà!, como símbolo de la necesidad de dar visibilidad a esta enfermedad. La climatología obligó a cambiar los planes iniciales y no fue posible instalar el escenario exterior, de modo que el grueso de las más de treinta actividades programadas se llevaron a cabo en la nave central y en el claustro de la Seu Vella. Los niños disfrutaron de todo tipo de manualidades y talleres, así como de la actuación de Edu Esteve, que saltó a la fama tras su participación en el programa Eufòria, y en la parte exterior se ubicaron los estands de las fuerzas de seguridad, como Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra, que también despertaron mucho interés entre los pequeños. También hubo cuentacuentos, rúas y batucadas.

Ares, David, Leo, tres niños diagnosticados de cáncer, fueron los encargados de leer el manifiesto en que explicaron sus vivencias y dificultades. “Cuando recibes el diagnóstico de cáncer, se paraliza el mundo. De un día para el otro dejas de ir la escuela, de ver a tus compañeros y estás lejos de tu territorio, en Barcelona. El proceso es largo y los padres se han de reorganizar laboralmente para cuidarnos a nosotros y a nuestros hermanos”, explicaron. Y aprovecharon para reclamar la necesidad de que todos los niños que han recibido un trasplante de médula ósea puedan acceder desde que reciben el alta a tramitar de manera automática la tarjeta de movilidad reducida. Asimismo, pidieron a los políticos “firmeza, sensibilidad y justicia social para proteger a las personas en los momentos de más vulnerabilidad”.Montse Florensa, vicepresidenta de Afanoc, afirmó que “estamos muy contentos con la implicación” de la ciudad. “Da gusto ver a tanta gente, pese a las inclemencias del tiempo”, subrayó, y remarcó que esta fiesta sirve “para colaborar en poder mantener los servicios que ofrece Afanoc en Lleida y el resto de sedes”. Actualmente están atendiendo unas 160 familias de Lleida y tres están alojadas en la Casa dels Xuclis en Barcelona”, espacio residencial que la entidad pone a disposición de las familias durante el tratamiento de los pequeños. Incidió también en reivindicar que los niños, adolescentes y jóvenes dispongan de tarjeta de movilidad reducida desde el momento en el que salen del hospital tras haber recibido un trasplante de médula, “porque la necesitan, y actualmente se han de esperar”.La entidad vendió ayer tres mil gorras en la Seu Vella y en total ha distribuido nueve mil en los diferentes puntos de venta. Este año ha sido diseñada por la artista brasileña Tarisa Schubert.