Un estudio detecta "sesgos de género persistentes" en el contenido y edición de Wikipedia

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha detectado "sesgos de género persistentes" en Wikipedia, tanto en su contenido como en edición, con un bajo porcentaje de biografías de mujeres.

Publicado en la revista 'Profesional de la Información', ha hecho una revisión bibliográfica de la Wikipedia desde 2007 hasta 2022, llama a reducir el sesgo de género en la plataforma, que se creó en 2001, ha informado la UB en un comunicado de este lunes.

En él se examina la autoría de los artículos, las disciplinas académicas involucradas, las afiliaciones institucionales y la ubicación del personal investigador implicado en las búsquedas, así como también analiza el enfoque de los artículos y estudia cronológicamente la producción de documentos.

El análisis del contenido muestra "brechas en la representación de género" en el contenido, sesgos en la edición y la participación así como desequilibrios en el número de lectores, y se llama abordar esta situación para que la plataforma sea más equitativa y dar visibilidad a las editoras.

Según los investigadores, el modelo de colaboración "jerárquico de Wikipedia refuerza sus voces dominantes, excluyendo las perspectivas no dominantes", y consideran que si la plataforma no cambia su cultura de coproducción de conocimiento, las mujeres y otros colectivos se mantendrán al margen, dicen textualmente.

La investigación forma parte del proyecto 'Women and Wikipedia: Analysis of the Gender Gap in the Co-Production of Knowledge in the Wikipedias of Spain (W&W), financiado por el Plan nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia de Investigación de España.