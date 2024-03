Publicado por X.S.

Profesora de piano, música de cámara y repertorio, Estefania Balcells dirige el Conservatori i Escola Municipal de Música de Cervera, informa Xavier Santesmasses. “Un reto grande, de hecho solo se entiende por el hecho de que te gusta mucho el trabajo”, asegura con una sonrisa. “Nuestro horario te lleva a llegar a casa muy tarde por las noches y, cuando eres madre y quieres hacer de madre, comporta muchas dificultades. No es fácil compaginarlo y supongo que les pasa lo mismo a todas las mujeres que tienen un cargo directivo. No solo tienes que competir con los demás sino contigo misma. Siempre tienes en el pensamiento que quizás no has dedicado suficiente tiempo a tus hijos”, explica. Balcells destaca que en este equipamiento cultural y educativo de Cervera “estamos al 50% entre hombres y mujeres. En el equipo directivo soy la única mujer, pero el claustro y los cargos están repartidos”.

También ocurre entre los alumnos, con porcentajes muy paritarios, un 52% masculino y un 48%, femenino. Ha habido un cambio con el paso del tiempo, y también depende del tipo de instrumentos. “Antes podía haber más presencia masculina en las orquestas y grupos de cámara, pero ahora ya no tanto, depende más del instrumento. Por ejemplo, en flauta travesera hay más mujeres y en metales, más hombres”.

La directora del Conservatori no se atreve a dar una razón específica: “Quizás por tradición nos viene dado de esta manera, pero en las bandas y las coblas cada vez hay más mujeres tocando tenoras, tiples o flautas. Ha cambiado la cosa, cuando empezé en el Conservatorio Superior de Barcelona era la única mujer de la clase que estudiaba piano. Antes las mujeres no solían llegar a los estudios superiores”.