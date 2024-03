«La maternidad aún condiciona mucho y hace renunciar a cargos»

Publicado por j.b.

Anna Giribet y Natàlia Lloreta son las primeras mujeres al frente de FiraTàrrega. Coinciden en que esto no les ha supuesto “ningún problema”, informa Laia Pedrós. Lloreta, directora ejecutiva, afirma que “obramos con total libertad, intuición, profesionalidad y conocimiento de causa, somos dos mujeres al frente de FiraTàrrega pero esto no ha pasado en los años 90 sino que ha pasado ahora, cuando la sociedad ya está preparada”; mientras que Giribet, directora artística, reconoce que “justamente el sector cultural lidera este cambio. Tenemos un altavoz para lanzar estos mensajes mientras que otros sectores no son tan visibles. Pienso que nuestra ‘pareja’ como directoras ha sido muy bien recibida”.

En cuanto a la programacíon en perspectiva de género, su directora artística afirma rotundamente que “sí” se tiene en cuenta y recuerda que “hace unos años se impulsó una campaña en este sentido después de que el Teatre Nacional de Catalunya, equipamiento público, programara unas pocas mujeres por muchos hombres, a la vez que existe una ley de paridad”. “En ese momento se generó una alarma”, aunque apunta que “en FiraTàrrega, con Jordi Duran como director, ya teníamos en cuenta la programación según quién hay al frente de las producciones y hemos mantenido siempre una sensibilidad en este aspecto, de modo que todas nuestras programaciones son equilibradas, tanto en direcciones lideradas por mujeres u hombres e inclusivo colectivas. A parte de la dirección, también tenemos en cuenta las figuras de la coreografía, del apartado técnico, del resto del equipo... Es un trabajo que hace muchos años que hacemos y que tenemos muy interiorizado, de modo que nos sale de forma natural. En las artes escénicas se ha avanzado mucho, especialmente con el circo”. Por su parte, Lloreta destaca que “el sector es muy variado y muy diversificado, no nos supone un gran esfuerzo”, y explica que “desde Fira formamos parte de un proyecto europeo que vela por las no agresiones dentro de la práctica del circo, cómo crear protocolos de no intimidación, no agresión, no maltrato..., que presentaremos en Tàrrega en septiembre”.

En referencia a los cargos de responsabilidad, Lloreta cree que “se han ido feminizando más con los años” y Giribet comenta que “en Francia, nuestro referente, había una masculinización en los espacios de dirección (allí son cargos vitalicios), si bien en los últimos años (no muchos) se han nombrado directoras en grandes festivales de artes de calle. Este cambio se ha leído como positivo”, aunque lamenta que “aún hay demasiadas renuncias y si alguna mujer accede a un cargo de responsabilidad, es porque realmente tiene una tribu y una red que la apoya”.

Lloreta considera que “está claro que la maternidad aún condiciona mucho, aunque también es cierto que la realización no tiene que pasar únicamente por sobresalir profesionalmente”. Las dos se muestran reacias con el 8-M. Lloreta dice que “creo más en las batallas permanentes y resilientes, sin grandes escaparates, para mí la lucha es constante y diaria”.