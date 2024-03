«Me ‘picó’ ser la primera mujer presidenta en 40 años del Ateneu Popular»

Publicado por j.b. Verificado por Creado: Actualizado:

“Me pidieron si quería presidir el Ateneu Popular de Ponent y, la verdad, me ‘picó’ ser la primera mujer presidenta de esta entidad en sus más de cuarenta años de historia”, recuerda Carmina Pardo, una leridana que “siempre he tenido ganas de abrir, de ocupar espacios”.

De profesión asesora fiscal, su vida está vinculada al activismo cultural y feminista. “Nunca he sufrido obstáculos a nivel individual, alguno de manera velada, pero sí de forma colectiva, es una cuestión estructural, ¡por eso soy feminista!”, exclama. Y en su afán por “ocupar espacios” hay otros dos momentos significativos en su historia ‘activista’: fue una de las impulsoras y recuperadoras de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, ejerciendo en su día de primera capitana de la comparsa de los Al·leridís; y también interpretó al rey Gaspar en la cabalgata de los Reis Mags de Lleida, rompiendo estereotipos y ‘líneas rojas’.

“La tradición tiene que evolucionar, sino se muere; hemos avanzado mucho en los últimos años, pero no es suficiente”, asegura esta mujer, convencida de que “el sistema patriarcal es perverso, entretiene a la gente con cosas que no son importantes”. En su actividad profesional trabaja mucho con mujeres empresarias: “La maternidad no está socializada..., y después muchas acaban cuidando a los padres, un doble problema”.