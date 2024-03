Solo dos de cada diez estudiantes de carreras técnicas de la UdL son mujeres

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Una cuarentena de estudiantes y docentes de la escuela politécnica superior de la Universitat de Lleida se concentraron ayer en el campus de Cappont para reivindicar la necesidad de una mayor presencia femenina en las carreras técnicas. Las mujeres solo representan el 21,2% de los estudiantes de la facultad, y las profesoras solo son el 22,8%.

La presencia femenina en las facultades politécnicas sigue siendo minoritaria, aunque “está habiendo un cambio a mejor en los últimos años”. Lo manifestó ayer la directora de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), Magda Valls, en un acto por el Día Internacional de la Mujer que reunió en el campus de Cappont a una cuarentena de estudiantes y docentes de la facultad. Valls explicó que la mayoría (58%) de estudiantes de la UdL son mujeres, pero solo representan el 21,2% de los casi 1.500 estudiantes de la EPS.

La brecha de género no se limita a las alumnas y la misma proporción se traslada al profesorado, ya que solo el 22,8% de los docentes de la Escuela Politécnica de la UdL son mujeres, mientras que en toda la universidad representan el 51,3%. “La presencia femenina en el ámbito tecnológico es escasa y se repiten estereotipos de género que promueven la falta de confianza en las propias habilidades”, lamentó Valls. “Tenemos la responsabilidad de ayudar a que otras se planteen su futuro en la ingeniería”, añadió.Las cifras pueden parecer desalentadoras, pero muestran una cierta tendencia de cambio. Las mujeres que este curso empezaron a estudiar ingeniería informática han sido el 16% del total, mientras en 2019 solo representaron el 9%. Valls celebró que “institutos, universidades y administraciones públicas nos hemos alineado” para promover carreras técnicas para las chicas, y aseguró que existe una “fuerte demanda de profesionales del ámbito tecnológico, recibimos una presión muy alta porque las empresas siempre están pidiendo más titulados y tituladas”. Sin embargo, lamentó que de los 620.000 trabajadores del sector tecnológico en Catalunya, poco más de 100.000 son mujeres. “Sufrimos una evidente discriminación, por lo que debemos hacer oír nuestra voz”.

“Es un mundo muy masculino, pero estamos dejando atrás el miedo”

Maria, Nuria, Carme y Laura estudian ingeniería informática en la UdL. “Es un mundo muy masculinizado, pero cada día estamos dejando más atrás el síndrome del impostor”, valora Laura. Está en cuarto curso del doble grado con Administración y Dirección de Empresas, donde solo 4 de los 16 estudiantes son mujeres. Carme cursa primero y afirma que “cuando hacemos divisiones de grupos, quedamos una o dos chicas en clase como máximo”. Mientras, Nuria explica que “venía del Bachillerato social, tenía un poco de miedo y no confiaba mucho en mí misma, pero mi familia me animó a estudiar ingeniería informática”. Laura tampoco tenía claro su paso por la Escuela Politécnica, pero ahora considera que “nuestra carrera tiene muchas salidas laborales y no creo que las empresas se fijen en nuestro género, sino en las capacidades y el interés que mostremos”.