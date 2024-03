Eurovisión 2024 anuncia cambios históricos en sus reglas que afectarán a los votos

Publicado por Redacció

Verificado por Creado: Actualizado:

España y el resto de miembros del Big Five (Italia, Reino Unido, Francia y Alemania) actuarán en directo por primera vez en las semifinales, según han anunciado este lunes los organizadores. En concreto, el dúo Nebulossa lo hará en la segunda semifinal.

Junto a ellos también lo hará Suecia, que acogerá en la ciudad de Malmö las dos rondas eliminatorias del festival los días 7 y 9 de mayo; y el 11 la gran final, que incorporará a su vez otro cambio: se podrá votar desde el inicio de las actuaciones.

Para reducir a un número manejable los aspirantes en la final, desde que en los últimos 20 años Eurovisión ampliara el volumen de países participantes, se hizo necesario introducir semifinales, de las que quedaban exonerados los países del llamado Big Five junto con el anfitrión, directamente clasificados.

En los últimos años, tras una concatenación de malos resultados, se empezó a considerar que quizás les perjudicaba el hecho de no tener visibilidad en las fases previas del concurso y comenzó a emitirse casi al término de las semifinales un extracto de la grabación de sus ensayos oficiales. Pero ahora, aunque siguen clasificándose directamente para la final, no se emitirán grabaciones, sino que atuarán en directo. "Este cambio brinda a los países del Big Five y al país anfitrión un campo de juego más justo para la gran final, ya que ahora tienen la oportunidad de actuar de verdad en el escenario en las semifinales", ha explicado Ebba Adielsson, productora ejecutiva de Eurovisión 2024.

Se podrá empezar a votar al inicio de la final

El otro gran cambio que se ha comunicado este viernes afecta a la final y consiste en la apertura de los canales de votación justo antes de que el primer aspirante al triunfo salte al escenario, tal y como se hizo en las ediciones de 2010 y 2011.

Desde que en 1997 se incorporara el televoto, la tradición más extendida ha sido la de abrir estos canales una vez concluidas todas las actuaciones. "Queremos brindar la oportunidad de involucrar a los espectadores desde el principio. Si ves algo que te gusta, deberías poder votar de inmediato y, por supuesto, también se podrá esperar hasta el resumen al final, como en años anteriores", ha alegado Adielsson.

Asimismo, se ha informado de que aquellas personas que siguen Eurovisión desde fuera de los países participantes podrán votar durante las 24 horas previas a la celebración de cada uno de los tres shows.