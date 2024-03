Glaucoma, mejor prevenir que curar

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los expertos aconsejan acudir a revisiones oftalmológicas periódicas para prevenir el glaucoma, una enfermedad que provoca un daño progresivo en el nervio óptico y, si no se detecte a tiempo, puede llegar a causar la pérdida completa de la visión. Según los datos proporcionados por la Sociedad Española de Oftalmología, más de un millón de españoles sufren esta patología, que hoy conmemora su Día Mundial. Debido a la lenta progresión en su evolución, la mitad de las personas que la sufre desconoce que la padece. Por eso se le conoce como la ceguera silenciosa: no causa dolor ni molestias hasta que sus efectos se hacen evidentes para el paciente. El director médico de la clínica Lleida Visió, el oftalmólogo Abel Salas, hace hincapié en la importancia del diagnóstico precoz con revisiones oftalmológicas para detectar el glaucoma y tratarlo a tiempo ya que la atrofia del nervio óptico es irreversible. Entre los factores de riesgo se encuentra la edad y la existencia de antecedentes familiares, por eso es importante hacer revisiones médicas periódicas cuando hay familiares directos que la padecen, en caso de miopía alta y anualmente a partir de los 40 años. “El glaucoma está causado por una subida de la presión intraocular que va dañando el nervio de forma progresiva e irreversible. Afecta poco a poco el campo visual desde la periferia, por eso pasa desapercibida”, explica Salas. Sobre el diagnóstico, señala que “si detectamos que la presión sale alterada, hacemos una prueba del campo visual y un escáner del nervio óptico”. Aunque el glaucoma es una enfermedad crónica para la que todavía no se ha encontrado curación, se puede tratar y controlar mediante gotas, láser y/o cirugía. Por su parte, un año más la Fundació Ferreruela Sanfeliu promueve la campaña de sensibilización de la enfermedad Ull amb el glaucoma! En colaboración con la Clínica ILO, ofrece esta semana una revisión gratuita a la población de riesgo no diagnosticada (personas mayores de 60 años, mayores de 40 con antecedentes familiares, personas de origen africano o asiático y personas con miopía o hipermetropia alta). Los interesados pueden solicitar la revisión en el teléfono 973 245 380.

¿Qué es el glaucoma?

Es una enfermedad crónica, la segunda causa de ceguera en España. Está causada por una subida de la presión intraocular que va dañando el nervio óptico de forma irreversible. La visión que se ha perdido ya no se puede recuperar. Por eso es tan importante que las personas mayores de 40 años con antecedentes familiares o miopía muy alta se haga pruebas periódicas.

¿Tras la pandemia ha habido un aumento de casos?

La crisis sanitaria redujo el número de personas que acudían a consulta, aunque cada vez hay una mayor sensibilización sobre la enfermedad.

«Si no se detecta, causa un daño irreversible»