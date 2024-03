Fallece y su esquela se hace viral en redes

Publicado por Redacció

Aunque una esquela es un texto triste y solemne, escrito normalmente por los familiares del difunto, hay quien deja redactada su propia esquela. Es el caso de Manuel Brañas, que falleció la semana pasado y cuya esquela, redactada por él mismo con un toque de humor, fue publicada en ‘La Vanguardia’ y se ha hecho viral en las redes al llamar la atención de algunos lectores.

A La Vanguardia d’avui hi ha una de les millors esqueles de la història. Quina meravella. pic.twitter.com/FkI0yjbl3x — Àlex (@alexsnclmnt) March 9, 2024

La esquela íntegra de Manuel Brañas González

“Bueno. Ha llegado el día. Tenía por costumbre leer las necrológicas -un deporte como otro cualquiera- hasta hoy, 9 de marzo, que aparece la mía. Conocido como ‘el Vanguay’, ‘el zorro de Sants’ o ‘el marqués’, me despido de todos vosotros: Tere -mi Ojitos de Platino-, Agus y Núria, Juan Manuel y Cristina, y mis nietas Laura, Raquel y Meritxell. ¡Ah! Y la Cuqui, mi perrita”, comienza el texto.

“Me lo he pasado genial. Reconozco que a veces me ha gustado tocaros los cojones, pero he sido buena gente. Para finalizar, no quiero olvidarme de mi equipo: el Barça. He disfrutado de grandes noches de fútbol con bocata de bacon brutal y cerveza -que me perdone su majestad el colesterol-, pero ahora no deja de darme disgustos xDDD. Os dejo que San Pedro me está reclamando para echar un dominó; ya le he anticipado que voy a pegar un cierre de tres pares. Un beso para todos”, concluye.