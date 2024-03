Sacerdote 'youtuber' en Lleida

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La tecnología al servicio de la Iglesia. Es la iniciativa de la parroquia de Santa Maria de Gardeny de Lleida, que ha logrado 200.000 visiliazaciones desde que comenzó en marzo de 2021 a retransmitir en directo las misas, y cada día el rosario, a través de YouTube. En tres años, suma 14.400 horas de vídeo y cuenta con 1.250 suscriptores. Y llega a otros países (ver desglose). El rector de la parroquia, mossèn Gerard Soler, explicó ayer a SEGRE que un conocido suyo que es técnico le propuso la iniciativa.

“Nos arregló los micrófonos, nos puso una cámara y nos ayuda a mantener el canal de YouTube”. Soler señaló que “solo necesitamos que una persona con un mando seleccione dónde enfocar la cámara, ya sea al altar o a los fieles. Es todo muy sencillo, no necesitamos maquillaje ni focos, y podemos llegar a mucha gente”. Asimismo, destacó que hay días, sobre todo en invierno, en que en la parroquia solo hay unas diez personas, pero en cambio tienen hasta 100 visualizaciones. “Entonces me doy cuenta de que he dicho misa para más gente por la red”, explicó entusiasmado. Asimismo, afirmó que hay gente mayor o que está enferma que miran la misa por la tele. “Pero están viendo a un sacerdote de Madrid y, en cambio, conmigo, es alguien a quien conocen, somos más cercanos. Por un coste del equipo que no es muy elevado, ni 4.000 euros, puedes llegar muy lejos”. Por eso, motiva a otras parroquias a seguir la iniciativa. “La tecnología nos ayuda a llegar a la gente”, enfatizó.

Espectadores del canal desde México, EEUU o Colombia

Según los datos del canal, los países con más visualizaciones del canal de la comunidad parroquial de Santa Maria de Gardeny son España, con 77.000, seguidos de México, con 26.000; EEUU, con 13.000, y Colombia, con 9.500. También hay de Italia, Portugal, Filipinas, Países Bajos y Rusia. El 90% de la audiencia tiene más de 65 años; el 55% son mujeres, y el 45%, hombres. De media, las misas (en catalán y en castellano) tienen un centenar de seguidores en YouTube, aunque hay celebraciones que han llegado a más de 500 y, en una ocasión, a las 2.000.