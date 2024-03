Un leridano bate en Barcelona el récord de resolver cubos de Rubik mientras corre una maratón

Publicado por INÉS GARCIA Verificado por Creado: Actualizado:

El leridano Toti Moragas, de 23 años, batió el récord Guinness de resolver la mayor cantidad de cubos de Rubik durante el Maratón Zúrich Barcelona celebrado el pasado domingo. Moragas recorrió los 42,195 kilómetros en un tiempo de 4 horas, 34 minutos y 1 segundo y completó un total de 556 cubos. El récord anterior lo ostentaba el japonés Kei Suga, quien en 2022 completó el recorrido, en su país, resolviendo 420 cubos en un tiempo de 4 horas, 34 minutos y 23 segundos. El leridano tardó 22 segundos menos que el nipón y resolvió 136 cubos más; a una velocidad media de treinta segundos por rompecabezas.

Toti Moragas amb els seus amics, familiars i companys després de completar la marató de diumenge. - TOTI MORAGAS

Toti Moragas explicó que “resuelvo cubos de Rubik desde los 16 años, e hice mi primer maratón ahora hace un año. Cuando lo terminé se me ocurrió que podría mezclar las dos cosas. Entonces busqué por internet si alguien lo había intentado, si este era el caso, cuál era el récord. Al ver el resultado, me di cuenta de que era asequible, así que me propuse superarlo”.

La preparación fue escasa, solo la había completado una vez el año anterior, y hace unos meses se presentó a la competición de Valencia en la que tenía pensado empezar con el reto, pero no pudo al no disponer de suficientes cubos para batir el récord.

Al final consiguió un espónsor que le proporcionó los necesarios para este domingo pasado.

Para poder completar su objetivo sin perder tiempo, tuvo que organizar una logística de 34 personas entre amigos, familiares y compañeros, 23 de las cuales leridanos, en la que cada cinco kilómetros se iban turnando por parejas para facilitarle los rompecabezas mezclados y recoger los completados para después contarlos. Moragas, ingeniero informático, se mostró muy agradecido por la ayuda que le brindaron, ya que sin ellos hubiera sido imposible conseguirlo.