La cabeza humana encontrada en Badalona es de un vecino de Vic desaparecido a finales de enero

Zona boscosa en torno al Hospital de Can Ruti.Jordi Pujolar / ACN

La cabeza humana encontrada en la montaña de Can Ruti de Badalona el 7 de marzo es la de un vecino de Vic desaparecido a finales de enero, según ha adelantado 'Badalona Comunicació' y ha confirmado la ACN. El hombre tenía 44 años. Los familiares denunciaron que había desaparecido el 29 de enero, apuntando que había sido visto por última vez en Badalona. El jueves 7 de marzo un hombre que buscaba espárragos en una zona boscosa de Can Ruti encontró la cabezay alertó a la policía. El resto del cuerpo todavía no se ha encontrado. La investigación continúa abierta