Investigan al rey de OnlyFans por pornografía de menores

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Policía de Andorra “ha abierto una investigación para determinar si hay vínculos en la actividad” del bautizado como rey de OnlyFans “con pornografía de menores”. Así lo aseguró la ministra de Interior y Justicia del Principat, Ester Molné, en declaraciones al Diari d’Andorra tras la emisión del sábado de un programa de Equipo de Investigación de La Sexta sobre el fenómeno de OnlyFans, una plataforma online de pago en la que se difunde abundante contenido pornográfico.

En esta red, el 97% de los usuarios que suben vídeos son mujeres. Además, Molné añadió que “estamos preocupados por el bienestar de todas las personas, y sobre todo, de los menores, porque son vulnerables”.

En el programa, Fuentes afirmó que “las jóvenes gustan más; si son menores, mejor”

En el reportaje de La Sexta, Sergio Fuentes, el llamado rey de OnlyFans, afirmó que “me gusta que las modelos que llevo yo tengan un perfil de inocente, pero obviamente que estén buenas”. “Si me dice que no hace explícito, que no hace masturbaciones, no me interesa el perfil”, dijo, y añadió que “las jóvenes gustan más; si son menores mejor”. El programa de La Sexta analizó esta plataforma de la mano de Fuentes, que se lleva entre un 30% y el 50% de lo que generan “mis modelos”. Además, señaló que las chicas a las que representa generan unos ingresos de unos 400.000 euros al mes entre todas. Los encargados de dirigir la investigación en Andorra son el grupo tecnológico y el de delitos contra las personas, que ya están indagando en la actividad de Fuentes. Además, Molné no descartó que haya más delitos como por ejemplo el de favorecer la prostitución, aunque también afirmó que es posible que no haya ninguna infracción penal.

En el Principat, los tres partidos en la oposición (Concòrdia, el PS y Andorra Endavant) mostraron su rechazo por este caso. También coincidieron en la necesidad de revisitar el modelo de inversión extranjera que llega a Andorra, según avanzó el Diari d’Andorra.