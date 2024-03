Familias con niños de entre 2 y 12 años denuncian que les dejan de noche en plena calle en Ponts

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Familias que residen en el bloque de la calle Timoners 3 de Ponts denunciaron ayer que agentes de seguridad de la inmobiliaria Building Center no les permitieron acceder a sus casas. Afirman que se les cerraron accesos de urgencia y al parking y, finalmente, los dejaron en la calle para pasar la noche con cuatro niños de entre 2 y 12 años. En total, doce personas durmieron al raso ya que tampoco pudieron acceder a los coches. Aseguran que no son okupas ya que tienen pisos en alquiler en este polémico bloque donde la inmobiliaria ya pagó a okupas para que abandonaran el inmueble. El alcalde, Josep Tàpies, indicó desconocer esta problemática y, al cierre de esta edición no se pudo contactar con la empresa.