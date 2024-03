El Día de la Poesía y el del síndrome de Down se unen

Publicado por INÉS GARCIA Verificado por Creado: Actualizado:

La Biblioteca Pública de Lleida acogió ayer el acto de celebración del Día Mundial de las personas con síndrome de Down junto con el Día Mundial de la Poesía, una iniciativa organizada por la asociación Down Lleida bajo el lema Extracapacitats, extracapacitades. La presidenta de la entidad, Olga Pares, manifestó que “seguiremos apostando por la igualdad de oportunidades, por la inclusión en todos los ámbitos y por el trato personalizado de cada una de las personas que forman parte de la asociación”. La lectura del manifiesto corrió a cargo de los miembros de Down Lleida quienes reclamaron “más oportunidades laborales para poder tener un futuro mejor tanto personal como profesional”.

A continuación, se leyó el poema XLII de Vicent Andrés Estellés, de quien se conmemora el centenario de su nacimiento. Albert Turull, director de los servicios territoriales de Cultura, desgranó la trayectoria del poeta valenciano y posteriormente los alumnos y voluntarios del Centre de Normalització Lingüística leyeron el texto en diferentes idiomas: catalán, castellano, wólof, rumano, portugués y francés. Para terminar, el dúo Cantívers ofreció un recital de poemas musicalizados. Todo el acto pudo seguirse en lengua de signos catalana a cargo de la asociación Deixa’ns signar.