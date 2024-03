Kate Middleton padece cáncer

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció ayer que está recibiendo “quimioterapia preventiva” después de haber sido diagnosticada de cáncer tras ser hospitalizada por una cirugía abdominal el pasado 17 de enero.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, explicó en un comunicado en vídeo en la cuenta oficial de X de Kensington Palace.La princesa Kate, de 42 años, detallo que se encuentra en la primera etapa del tratamiento. “Esto, por supuesto, ha sido un gran shock”, señaló, agregando que tanto ella como su esposo, el príncipe Guillermo y heredero al trono, han necesitado tiempo para explicar la situación a sus tres hijos.“Pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, dijo.Este anuncio se produce tras días de especulaciones sobre el estado de salud de la princesa después de que saliera a la luz una imagen en las que aparecía junto al príncipe Guillermo saliendo de una tienda, visiblemente delgada y después de que reconociera públicamente que había retocado una fotografía publicada con motivo del Día de la Madre.La princesa de Gales publicó un breve texto en redes sociales en el que pedía perdón y en el que aseguraba que “como muchos fotógrafos aficionados”, de vez en cuando experimentaba con la edición. Varias agencias de noticias retiraron la fotografía de sus servicios.Al anunciar el ingreso en el hospital, el Palacio de Kensington se limitó a decir que la princesa había sido operada con éxito, en un breve comunicado en el que también pedía respeto a la privacidad familiar. Según esta primera nota, no estaba previsto que retomase su agenda oficial hasta después de Semana Santa. Kate Middleton, una de las figuras más queridas de la familia real zanja, de este modo, semanas de especulaciones.

El rey también lo padece y la reina Camila acusa “cansancio extremo”

La princesa de Gales se suma al mal momento que está pasando la Casa Real británica en los primeros meses de este 2024. Tras la muerte de la reina Isabel II, la Familia Real vive un ‘annus horribilis’, tras conocerse el cáncer del rey Carlos, el de Sarah Ferguson y el «cansancio extremo» de la reina Camila. El Palacio de Buckingham anunció el pasado 5 de febrero que el rey Carlos III había sido diagnosticado de cáncer, después de las pruebas que le realizaron tras su operación de próstata. El 25, el primo de la reina Isabel II y muy buen amigo del príncipe Guillermo, Thomas Kingston, fue hallado muerto en una casa de Gloucestershire.

Carlos III se suma a los mensajes de ánimo “orgulloso de su valentía”

El rey Carlos III se sumó ayer a los continuos mensajes de ánimo y aseguró estar “muy orgulloso de Kate por su valentía” añadiendo que permanece “en estrecho contacto con su querida nuera”, informó un portavoz del Palacio de Buckingham, según la BBC. Por su parte, el príncipe Henry y su esposa, Meghan Markle, le desearon salud y una pronta recuperación para ella y su familia. “Esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”, agregaron.El primer ministro británico, Rishi Sunak, transmitió su apoyo a los príncipes de Gales, así como a sus hijos, por este “difícil momento”, mientras que también expresó “el cariño y apoyo de toda la nación mientras se recupera”. “Ha mostrado un coraje tremendo con su comunicado”, dijo. El líder de la oposición británica, Keir Starmer, envió en un comunicado con sus mejores deseos, en nombre del Partido Laborista.El hermano de la Princesa de Gales, James Middleton, publicó en su cuenta de instagram un emotivo mensaje: “A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Esta también la escalaremos contigo”. Su hermana Pippa también tuvo palabras de apoyo.