Los 'gamers' toman el Magical

Los videojuegos se han adueñado este fin de semana del Magical Medica para celebrar la tercera edición de la Lan Party Lleida. El objetivo es acercar este sector a la ciudadanía y dar un espacio de encuentro a los jugadores y clubes para poder interactuar en persona. Desde el viernes, 300 gamers compiten y conviven para ver quién es el mejor en los videojuegos de League od Legends, Valorant, Call of Duty, Pokemon, FC24, Age of Empires II, Fortnite y muchos otros. Noé Bosch Barrufet, cofundador de Gamesports Electronics, organizador del evento, explicó ayer a SEGRE que en esta edición también se ha abierto una zona gratuita destinada al público familiar para que los visitantes puedan probar diferentes juegos, con simuladores de coches, y poder informarse con los diferentes clubes de eSports. “Sobre todo se les explica a los padres cómo manejar el tiempo dedicado a los videojuegos porque no es viable que sea una dedicación de 24 horas sin control sino que es crecer en valores como el compañerismo y la superación”, destacó.

La Lan Party también acoge competiciones, retransmitidas por Twitch, como del juego VALORANT, con el equipo Guinea Pink Alguaire como ganador de la copa catalana, y el de League of Legends, con Dream Maker Lleida como finalista. Según Bosch, la mitad de los jugadores proceden de Lleida, pero también hay de otras partes del Estado e incluso un equipo de Portugal. Asimismo, otra de las novedades es una competición entre los participantes de la zona Land con cinco equipos para desarrollar un videojuego en 48 horas. Tanto la organización como los diferentes clubes destacaron que la Lan Party de Lleida tiene muy buena acogida entre los jugadores. También apuntaron a que la presencia de las mujeres es cada vez mayor y se trabaja mucho la pedagogía para un buen uso de los videojuegos. “Es muy importante que digamos qué es tiempo de estudio, de ocio y de pantallas y que tengan un control del contenido al que acceden. Es muy importante no dejar de lado la vida real”, señaló una de las jefas del club de eSports de Barcelona. Los visitantes pueden disfrutar de una zona gastronómica así como de expositores de manga o un concurso de cosplay.