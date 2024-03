“Somos extracapacitados”

“Queremos y podemos aportar muchas cosas: ilusión, inclusión y cohesión. Somos personas extracapacitadas para aprovechar todas las oportunidades laborales”. Así lo afirmaron ayer al mediodía Marta Jové y Quim Vilamajó, los dos jóvenes de Down Lleida encargados de leer el manifiesto de la jornada ‘Canvia la teva mirada’ para conmemorar el Día Mundial del síndrome de Down (21 de marzo). Esta edición se centró en la inserción laboral con el lema ‘Extracapacitados’ y el acto tuvo lugar en la plaza Sant Francesc de Lleida. Los dos jóvenes también aseguraron que “encontrar un trabajo no es fácil, tenemos la preparación necesaria para poder trabajar, y nos alegra saber que hay empresas que ofrecen oportunidades laborales a las personas con síndrome de Down”.

Por su parte la presidenta de la entidad, Olga Parés, explicó que “somos 150 familias. Esta semana nos ha venido a ver una chica embarazada de un niño con Down, porque nosotros acompañamos a las familias desde que los bebés están en la barriga y el resto de sus vidas. Queremos que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades y, para ello, se deben hacer políticas inclusivas en ámbitos como el laboral. Vivimos en una sociedad en la que no se acaba de entender lo que quiere decir inclusión. No desfalleceremos”. Hubo actos durante todo el día, entre ellos, una batucada con las escuelas Parc de l’Aigua y Ciutat Jardí. También se instalaron mesas informativas en puntos de la ciudad para recaudar fondos con el objetivo de dar continuidad a los proyectos que promueven la inclusión en los ámbitos familiar, educativo, laboral y formativo, entre otros.