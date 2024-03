Desprendimiento sobre una casa en el Pallars

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un desprendimiento de rocas y tierra causó daños graves en una casa de Santa Engràcia, núcleo de Tremp, según informaron los Bomberos de la Generalitat. No había nadie en el interior por lo que no hubo que lamentar heridos. El 112 fue alertado a las 18.17 horas y hasta el lugar acudieron siete dotaciones de los Bomberos, patrullas de los Mossos d’Esquadra y ambulancias del SEM. Por causas que se desconocen y que se están investigando, hubo un desprendimiento de rocas y tierra sobre la casa, que quedó derruida parcialmente. Los Bomberos revisaron la zona, que era muy inestable, y se pusieron en contacto con los dueños. No se descarta que las últimas lluvias hayan tenido relación con el desprendimiento. Está previsto que hoy se haga una nueva revisión en la zona.

Anit, a Santa Engràcia, el Grup Caní de Recerca #GRCR vam fer diverses passades a la zona on s'havia produït el despreniment de roques a sobre la teulada d'una casa. Cap de les passades dona indicis que hi hagués ningú, #bomberscat finalitzem el servei passades les 22h https://t.co/3RzCXF4t2z pic.twitter.com/va7jeIEg7s — Bombers (@bomberscat) March 27, 2024

Los bomberos de la Generalitat finalizaron el servicio hacia las 10 de la noche, después de hacer varias pasadas en la zona con perros y descartar que hubiera personas atrapadas.