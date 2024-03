Tráfico pide evitar conducir este domingo por la tarde

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) prevé una operación retorno de Semana Santa complicada por el temporal y recomienda evitar conducir este domingo por la tarde. "Pedimos que se evite circular esta tarde por las condiciones desfavorables del tiempo", ha señalado el director del SCT, Ramon Lamiel, en RAC1.

"Si alguien puede anticipar el retorno por la mañana o aplazarlo a mañana, mejor," ha continuado Lamiel, que ha avanzado que no se podrán desplegar los carriles adicionales previstos al AP-7 y la C-32 ante la previsión de lluvia. "No podremos poner los carriles adicionales porque eso se tiene que hacer en condiciones óptimas y no en situaciones de riesgo. Se hace con conos y, en caso de lluvia y viento, no son establos y pueden caer", ha apuntado al director de Tráfico."

Estos carriles adicionales van muy bien porque captan entre un 10% y un 15% del tráfico, permitiendo diluir la intensidad del tronco central", ha manifestado Lamiel, que ha comentado que funcionaron "muy bien" en la reciente operación salida de Semana Santa. Unos 590.000 vehículos está previsto que devuelvan al área metropolitana de Barcelona en las próximas 48 horas, con la máxima preocupación al AP-7, tanto en el tramo norte como en el tramo sur.

"El pico que tenemos previsto para hoy el domingo es entre las 20.00 y las 22.00 horas. Habíamos pensado en instalar los carriles adicionales a partir de las cinco de la tarde, pero no podrá ser", ha lamentado el director de la SCT, que ha recordado que la única vía alternativa es la C-32, gratuita al tramo norte y de peaje en el sur.