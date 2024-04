Sanción millonaria para Josep Pàmies

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El departamento de Salud ha abierto un procedimiento sancionador contra el horticultor leridano Josep Pàmies y otro contra su asociación, Dolça Revolució, por un importe total de 1,2 millones de euros por promover el clorito de sodio (MMS) para tratar el autismo, según avanzó Catalunya Ràdio y confirmó SEGRE. La conselleria impone dos sanciones de 600.001 euros cada una por promocionar productos con finalidades medicinales no autorizados como medicamentos, una infracción calificada de muy grave teniendo en cuenta la “intencionalidad y el incumplimiento de las advertencias previas”. Según informó Salud, los hechos son por un acto que Pàmies organizó el 9 de septiembre de 2023 en Balaguer, titulado ‘El autismo es recuperable con MMS y otros protocolos”, y que se difundió por internet, a pesar de que la conselleria le había ordenado que lo suspendiera.

Más de un centenar de personas asistieron a este acto, que se desarrolló bajo el control de los Mossos d’Esquadra. El Col·legi de Metges de Lleida había denunciado el evento ante la Fiscalía después de que varias entidades de personas con autismo y familiares expresaran su rechazo a la conferencia. Asimismo, el conseller de Salud, Manel Balcells, calificó a Pàmies de “farsante” y “estafador”, por lo que el horticultor presentó una demanda por un delito contra el honor que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya desestimó. Según Salud, además de difundir estos contenidos sobre el MMS, la asociación también puso a disposición del público a través de su página web una “Guía práctica sobre el uso del clorito, MMS y CDS”, en el que se daban pautas e indicaciones para la preparación y dosificación del dióxido de cloro en varias patologías que supuestamente se pueden tratar con este producto. Por su parte, Pàmies señaló ayer a SEGRE que no ha recibido notificación de nuevas sanciones y que “esto ya hace seis años que dura”. Asimismo, se mostró tajante en que “no pagaré” ya que “no he hecho nada malo, solo he ejercido mi libertad de expresión” sobre estos productos. “Todas las denuncias penales se han archivado y van a por mí con sanciones económicas. Me quieren hacer callar y no lo conseguirán”, remarcó.

Ya tiene otras dos multas firmes de 300.000 y 90.000 euros de 2019

El horticultor de Balaguer y su asociación ya cuentan con dos sanciones impuestas por la Generalitat en 2019. Según fuentes de Salud, ese año se impuso una sanción de 90.000 euros a la entidad Dolça Revolució de les Plantes Medicinals de Balaguer y otra de 300.000 euros a Pàmies. Ambas, remarcaron, fueron confirmadas por sentencia judicial firme. Sin embargo, Pàmies señaló ayer a este diario que las multas han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional “por atentar contra la libertad de expresión”. Asimismo, añadió que él es insolvente y que seguirá informando sobre estos productos. “No son ilegales, no hemos hecho daño a nadie. Yo no vendo nada, solo opino, y seguiremos haciéndolo”, defendió. La Fiscalía abrió diligencias por promover el clorito de sodio como tratamiento del Covid-19, aunque archivó las diligencias al no estar acreditados los delitos investigados contra la salud pública y publicidad engañosa.