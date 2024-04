La mujer de Novell dice haber recibido amenazas de la Iglesia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Sílvia Caballol, la mujer del obispo emérito de Solsona Xavier Novell, señaló ayer a través de las redes sociales que una “persona importante de la jerarquía eclesiástica” los había amenazado tras su entrevista en el programa Col·lapse de TV3, que se emitirá hoy y cuyo contenido se avanzó ayer en El Matí de Catalunya Ràdio, con Ricard Ustrell. Según Caballol, “antes incluso de escuchar el contenido, escribió un mail dirigido a Xavier amenazando de que si no mantenía la discreción como habíamos acordado (discreción que yo, Sílvia Caballol, no he prometido a nadie), recibiríamos un castigo ejemplar”. A través de su cuenta de Instagram, la escritora y psicóloga añadió que “los chivatos que corren por aquí, que le digan de mi parte que no pienso callar, que si quiere hacer declaraciones que las haga, pero que yo tiraré hacia adelante con la entrevista”. A lo que remató que “son este tipo de actitudes los que hacen daño a la Iglesia”. Novell y Caballol se casaron por la Iglesia la semana pasada.