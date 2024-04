SEGRE se suma al Any Magre

Activista y divulgador cultural, pedagogo, político, apasionado por el arte..., son algunas de las facetas de un personaje poliédrico como Jaume Magre, del que Lleida celebra este año el centenario de su nacimiento. El Grup SEGRE también ha querido sumarse al reconocimiento público de este auténtico homenot de la cultura con la edición del libro Merci, Monsieur Magre, que el diario regalará a sus lectores el próximo martes, diada de Sant Jordi, y que se convertirá en la primera biografía sobre el que fue el primer concejal de Cultura de la Lleida democrática. Este nuevo volumen de Edicions de la Clamor, la particular alianza de cada 23 de abril del Grup SEGRE y la diputación de Lleida –que ha contado con la colaboración del Any Magre, que organiza la Paeria–, se presentó ayer en un abarrotado Institut d’Estudis Ilerdencs, en un acto con el presidente de la corporación provincial, Joan Talarn; la directora de SEGRE, Anna Sàez; y la autora del volumen, la historiadora del arte Cristina Mongay. A la presentación también acudieron el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el comisario del Any Magre, Juan Cal; y los dos hijos del protagonista del libro, Anna y Jaume, este acompañado de sus dos hijos, Maria y Jaume, que siguieron el acto desde primera fila con emoción.

Talarn destacó que este libro soluciona “la deuda histórica de no contar hasta ahora con una biografía de una de las personas más importantes en la cultura de la Lleida moderna”. El presidente de la Diputación recordó la figura de Magre en la creación de centros pedagógicos como la Escola Espiga o culturales como La Petite Galerie, el Aula de Teatre o la Escola de Belles Arts porque “fue un idealista pragmático, un utópico capaz de hacer realidad sus sueños”. De hecho, la directora de SEGRE, Anna Sàez, añadió a este listado de infraestructuras culturales el recién estrenado Museu Morera, “con el que se acaba de cuadrar el círculo sobre Magre, un agitador cultural, un personaje de consenso que, 25 años después de su muerte, aún hay que reivindicar”. Sàez deseó que “a partir de este libro se pueda estudiar y completar más su figura y obra para próximas biografías”. Esta también fue la recomendación de Cristina Mongay: “Esta tiene que ser una primera biografía, que despierte recuerdos en los que le conocieron y, para los que no, que sirva para aprender a poner la cultura en el centro, como individuos y como sociedad”.

La autora

«Fue apasionante adentrarse en su vida y su legado»

Doctora en Historia del Arte por la Universitat de Lleida, Cristina Mongay ha buceado en los archivos familiares para firmar el libro Merci, Monsieur Magre. “Fue apasionante adentrarse en su vida y su legado”, aseguró la autora sobre este enamorado de la cultura francesa, que cultivó de joven en el exilio familiar en Francia tras la Guerra Civil.

