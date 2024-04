Rosa Peral estudia pedir la revisión de su condena después de que Albert López haya admitido que cometió el crimen

Publicado por AGÈNCIES

La abogada de Rosa Peral, Núria González, pidió saber qué ha confesado exactamente el otro condenado por el crimen de la Guardia Urbana antes de valorar pedir una revisión de la sentencia.

“Todo lo que ha dicho Albert hasta ahora es mentira. Lo que vamos a estudiar ahora es cuáles de estas afirmaciones que hizo durante el juicio han tenido algún tipo de efecto o influencia en la condena de la Rosa”, ha indicado González en declaraciones a Catalunya Ràdio, donde ha insistido en que primero deben saber lo que ha dicho exactamente, y ha reconocido que esto puede ser difícil porque los expedientes de las juntas de tratamiento son confidenciales. González ha constatado que la teoría del fiscal habría quedado "totalmente dañada" y el móvil del crimen "desvirtuado".

González se refirió así a las informaciones que apuntan a que el otro condenado por el crimen de la Guardia Urbana habría explicitado que él mató a la víctima para poder conseguir beneficios penitenciarios.

"Tenemos un trabajo de gigante, revisar todas las declaraciones de Albert, todas las que se hicieron en el juicio, para ver si esto ha tenido trascendencia", ha continuado González, quien ha remarcado que si es cierto que ha confesado, todo lo que ha dicho hasta ahora es falso. “El libro que escribió es mentira. Él ha pasado todo este tiempo sabiendo que él había matado a Pedro e intentando inculpar a Rosa”, ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que Rosa siempre ha mantenido su inocencia y "nunca reconocerá un asesinato que no ha cometido". También ha subrayado que hay que aclarar cómo murió Pedro, porque la sentencia no lo dice, y eso sería clave para poder situar a Rosa Peral. “Albert ha reconocido que le ha matado, que explique cómo murió Pedro. Es vital para poder demostrar que Rosa no tiene nada que ver”, ha argumentado.

González ha pedido que "alguien se empiece a creer una versión que nunca ha cambiado", la de Rosa Peral, que "se escondió porque tenía miedo de un asesino, de un asesino ahora confeso".