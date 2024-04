Busca a su abuelo fallecido tras la Guerra Civil en Lleida

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“Nunca conocí a mi abuelo y desde hace poco ni siquiera conocía su segundo apellido. Pido ayuda para poder localizar sus restos”. Así se expresa Ramon Ber Sabaté, vecino de Tortosa, que explica a SEGRE cómo inició la búsqueda de su familiar. Hasta hace medio año, ni siquiera sabía su nombre completo. “Buscando por internet encontró una reseña en el Banc de Memòria del Memorial Democràtic y conocí su segunda apellido. Ya he enviado una muestra de ADN por si algún día encuentran sus restos”, añade. Según Ber, su abuelo, Antonio Sabaté Martí, de Gandesa, se había librado de ir a la mili pero fue supliendo, a cambio de dinero, que no recibió, a uno de los hijos de las personas para las que trabajaba. “Fue fatal para él”, remarca. En ese momento tenía dos hijas, una de seis años, madre de Ramon Ber, y otra que era un bebé. “Mi abuela sufrió depresión postparto y fue ingresada en un psquiátrico. Tampoco volvieron a saber nada de ella”, relata. Las dos niñas fueron separadas, ya que cada una se fue a vivir con abuelos diferentes. Según Ber, un vecino de Gandesa explicó a la familia de su abuelo que lo había visto muerto en una cuneta de la carretera de Pons mientras huían hacia Francia tras acabar la brutal batalla del Ebre. “He preguntado a los ayuntamientos de Ponts y Oliana y me han dicho que en las fosas de las que tienen constancia no figuran datos de mi abuelo. La Generalitat tampoco sabe nada”, asegura. “Ahora que soy abuelo me he dado cuenta de la importancia de serlo. Yo no pude conocer nunca al mío. Me gustaría saber dónde está y dejarle flores”, concluye.

El censo de desaparecidos cuenta con 456 familiares