Plan para combatir la obesidad infantil

Uno de cada tres niños y niñas de entre 6 y 12 años en Catalunya tiene exceso de peso. Y el 12,6% sufren obesidad, según los datos de la Generalitat. Asimismo, la prevalencia de obesidad infantil es más de 8 veces más alta en una zona de nivel socioeconómico bajo que en una zona de alto nivel a pesar de que entre los códigos postales hay una distancia de solo 10 kilómetros. Para revertir esta situación, el departamento de Salud extenderá a 28 equipos de atención primaria, entre ellos el del CAP de Rambla de Ferran de Lleida y el de Balaguer, el plan para reducir la obesidad infantil que comenzó con una prueba piloto en el barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs. En estos centros, comenzará en septiembre la intervención comunitaria y la asistencia a los niños derivados desde Pediatría.

Salud señaló que los niños con obesidad tienen un 70% de probabilidades de ser adultos con esta dolencia, que a la larga causa diabetes mellitus de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer y artrosis, entre otras patologías. Sufrir obesidad también puede llevar a falta de autoestima y a problemas de salud mental. Atribuyen los índices de obesidad a factores como el consumo de alimentos procesados, ricos en grasa, sal y azúcar; un estilo de vida más sedentario, motivado todavía más por los móviles o horarios desordenados, con pocas horas de sueño, según un estudio de la Universitat de Barcelona. Al respecto, si los resultados son positivos, el objetivo es extender el plan a más equipos. La intervención desde el CAP va desde antes del embarazo de la madre hasta la adolescencia basándose en cuidar las horas de sueño, llevar una dieta saludable y equilibrada, reducir el tiempo ante las pantallas, hacer ejercicio y no consumir bebidas azucaradas, además de la participación comunitaria.

Balcells descarta, de momento, prohibir fumar a los más jóvenes

El conseller de Salud, Manel Balcells, afirmó ayer que Catalunya no está en el momento de aplicar una medida tan “rígida” como la de prohibir furmar a los nacidos a partir de 2009, como ha aprobado Reino Unido. En declaraciones a RAC1, dijo que Catalunya y Reino Unido no se encuentran en el mismo punto en la lucha antitabaco, ya que allí hay menos fumadores activos. Añadió que en Catalunya se deben hacer pasos previos, pese a que remarcó que no descarta que se acabe llegando a esta determinación. El Parlament británico aprobó esta semana la ley de Tabaco y Vapeo, que prohibirá la venta de cigarrillos o productos con nicotina a los nacidos después de 2008. Por su parte, el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, Francisco Pascual, aseguró que “en un tiempo prudencial” las administraciones deberán plantearse “la prohibición de la venta de tabaco en cualquier franja de edad y a cualquier persona”.