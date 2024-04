Señalización inclusiva en la construcción

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Generalitat, a través de los departamentos de Empresa y Trabajo y de Igualdad y Feminismos, ha elaborado una nueva propuesta de señalización de seguridad y salud en el trabajo para hacerla más inclusiva. Concretamente, se han revisado y rediseñado 21 pictogramas para evitar cualquier forma de discriminación, especialmente por motivos de sexo o género, orientación o identidad sexual, y aspecto físico. La consellera de Igualdad, Tània Verge, recordó que “aunque la competencia en este ámbito es del Estado, no podíamos esperar más, debíamos avanzar y hacemos esta propuesta desde Catalunya”. Una propuesta que presentarán al ministerio de Trabajo y Economía Social para que revise la señalización actual. Asimismo, recordó que los sesgos de género también afectan a la prevención de riesgos y la salud laboral. “Cuando entramos en un centro de trabajo no dejamos el género colgado en la puerta”, remarcó.

En el caso de la construcción, dijo que, a pesar de ser un sector muy masculinizado, cada vez hay más mujeres. “No es normal estar rodeadas de imágenes que no nos representan o interpelan”, expresó. Las empresas que quieran adoptar las nuevas imágenes deberán hacerlo de forma complementaria a las oficiales, ya que corresponde al Gobierno central hacer una actualización del real decreto que las regula. La nueva propuesta combina volúmenes con líneas rectas y diagonales, de manera que las figuras humanas ya no son tan rígidas y representan una diversidad de cuerpos más amplia. También cuentan con cabello en movimiento. Se han revisado señales como los de protección obigatoria de la cabeza, vista, cara y oído o vías respiratorias, de las que se elimina el dibujo o forma de la cara y se destacan los elementos de protección. Se han simplificado, además, señales como el de atrapamiento por máquina o entrada prohibida a personas no autorizadas.

Se hará difusión en las empresas

Los nuevos diseños están disponibles en la web del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral y se hará difusión entre empresas, entidades, mutuas y empresas de prevención. Este tipo de señales se regulan en el real decreto 485/1997. La propuesta de la Generalitat se presentó coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad y la Salud Laboral.