Maquilladora de premio en Brasil: la leridana Sandra Font ha participado en desfiles de moda, publicidad y cine

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“Un día por la calle, una chica me dio un folleto de publicidad de un curso de maquillaje y decidí probar”. Así empezó la trayectoria profesional como de la leridana Sandra Font Chacón en Brasil, país al que llegó hace nueve años y en el que lleva más de cuatro dedicándose al mundo del maquillaje. Según explica a SEGRE, ha participado en más de 50 desfiles, entre ellos el de la Semana de la Moda de São Paulo y el de la Casa de Creadores, entre otros, además de en campañas publicitarias y cortometrajes. También ha ganado premios por su trabajo como el de mejor maquillaje de efectos especiales por la Umake en 2021 y quedó finalista en dos categorías de los Beleza Expience 2023, galardones a los que este año opta en tres secciones. Originaria de Lleida ciudad y con 42 años, Font señala que el maquillaje “me cautivó”. “La empresa de mi marido lo trasladó a la filial de Brasil y decidimos emprender esta aventura. No sabía nada de maquillaje, me lo aplicaba con la mano, hasta que empecé a hacer cursos y me fui formando en diferentes ámbitos”, añade.

De hecho, asegura que amplió conocimientos a través de internet durante la pandemia, ya que todo se paralizó. “Cuando volvió la normalidad, empecé haciendo la Semana de la Moda de São Paulo, que es uno de los eventos más importantes en América del Sur, y en la que desde entonces he participado en todas las ediciones, y he trabajado ya con varios equipos, diseñadores y marcas”. Entre ellos nombra a Pietro Schlager, Max Weber, Paulo Renso, Gotham o Carmen Steffens. Una de las experiencias que recuerda con más ilusión es participar en los carnavales brasileños. “El de São Paulo es uno de los más grandes del mundo e impresiona verlo desde dentro, cómo se crea toda la magia. Es una experiencia muy bonita”, asegura. “Hasta que decidimos irnos a Brasil, siempre había vivido en Lleida y desde que empecé en el mundo del maquillaje he trabajado con profesionales referentes en el mundo de la moda”, añade. De hecho, incluso estuvo a punto de trabajar para Tim Burton. “Había la idea de hacer un proyecto para caracterizar a los personajes de sus películas más icónicas, pero finalmente no se llegó a hacer”, explica.

Font relata que cuando llegó a Brasil no sabía nada de portugués. “Iba al supermercado y señalaba las cosas, pero a los tres meses ya lo fui aprendiendo. Ahora, aunque todavía no lo hablo a la perfección, estoy totalmente integrada”. Empezó dando clases de español hasta que un día, por casualidad, llegó a sus manos una publicidad de un curso de maquillaje. “En Lleida no me dedicaba para nada a esta industria, era encargada en una tienda de artículos de regalo y de fiesta y, después, monté un establecimiento de animales, hasta que lo traspasé para embarcarme en esta aventura”, asegura. Vive en São Roque (en el estado de São Paulo) junto a su marido, originario de Vilanova de la Barca, y sus dos hijas (la mayor estudia Biomedicina en la universidad y la pequeña tiene 6 años). Pero no olvida su ciudad de origen. “Venimos dos veces al año a Lleida para ver a la familia, en Navidades y en verano”, añade. Sus trabajos se pueden seguir a través de su perfil de Instagram @sandra_font_makeup.