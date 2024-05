Diez hombres acusan a Kevin Spacey de agresión sexual en un documental

Publicado por europa press

En 2023 Kevin Spacey se sometió a un juicio en Reino Unido en el que se enfrentaba a varios cargos por delitos sexuales supuestamente cometidos contra cuatro hombres. El intérprete fue absuelto, pero ahora un documental ha sacado a la luz nuevas acusaciones contra la estrella.

'Spacey Unmasked', que se podrá ver en Channel 4 los días 6 y 7 de mayo, es el título del documental, que recoge el testimonio de diez hombres que supuestamente fueron agredidos sexualmente por el actor. Ninguno de ellos participó en el juicio y todos, excepto uno, le acusan por primera vez.

'Spacey Unmasked', dirigido por Katherine Haywood, presenta los testimonios de un grupo de hombres, identificados solo por sus nombres, que abarcan cinco décadas, desde la secundaria hasta el apogeo de Spacey gracias a 'House of Cards', así como su paso por el teatro londinense Old Vic.

En la producción, un trabajador del Old Vic relata que, en una ocasión, Spacey le restregó la entrepierna contra la cara. "Sentí toda su ingle en mi cara... Podía olerlo. Podía sentir cómo disfrutaba de ello... Se trataba de: 'Puedo hacer esto, puedo hacerte esto. Soy Kevin Spacey'", contó.

Un exmarine declaró que Spacey abusó de él mientras estaba en una fiesta de Bruce Willis, mientras que muchos de los entrevistados sugirieron que la estrella supuestamente disfrutaba aprovechándose de hombres heterosexuales, "disfrutando de la persecución". "Todo el mundo lo sabe: si no quieres ir a casa con Kevin, no te quedes el último en el bar con él", dice un entrevistado.

"Simplemente, se sacó la polla y me metió la lengua en la boca", recuerda Jesse, miembro del equipo de la película de 1999 'El pez gordo'. "Recuerdo que pensé: 'Está bien, ¿así es Hollywood?'", añadió.

La respuesta de Spacey

Ante el inminente estreno, Spacey ha mostrado su oposición al lanzamiento a través de Twitter. "Durante la última semana, he solicitado repetidamente que Channel 4 me dé más de 7 días para responder a las acusaciones formuladas en mi contra que datan de hace 48 años y me proporcionen detalles suficientes para investigar estos asuntos. Channel 4 se ha negado porque considera que pedir una respuesta en 7 días a acusaciones nuevas, anónimas y no específicas es una oportunidad justa para mí de refutar cualquier acusación hecha en mi contra", escribió.

"No me sentaré y seré atacado por el documental unilateral de una cadena moribunda sobre mí en su desesperado intento de obtener audiencias. Hay un cauce adecuado para manejar las acusaciones en mi contra y no es Channel 4", añadió.