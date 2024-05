Polémica en Eurovisión al sacar un artista un pañuelo palestino

Publicado por agencias

La Unión Europea de Radiodifusión (UER, la entidad que organiza Eurovisión) y la televisión sueca han emitido sendos comunicados en los que lamentan que Eric Saade, un artista suecopalestino invitado a cantar en la primera semifinal del certamen, haya sacado un pañuelo palestino durante su actuación.

Saade, artista de origen palestino que representó a Suecia en Eurovisión 2011 y quedó tercero, ha salido al escenario para actuar junto a la española Chanel y Eleni Foureira en el principio de la gala. En su brazo, ha lucido un pañuelo palestino conocido como 'keffiyeh'.

La organización de este año prohíbe las banderas de estados no participantes, y en ediciones anteriores se ha explicitado que la bandera palestina está prohibida.

En un comunicado publicado en el periódico sueco Aftonbladet, la productora ejecutiva del certamen Ebba Adielson ha señalado que le parece "triste" que Saade "utilice su participación de esta manera".

La televisión sueca, además, publica en su web un comunicado de la UER en el que se señala: "Eurovisión es un programa en directo. Todos los artistas son informados sobre las bases del concurso. Lamentamos que Eric Saade haya optado por ignorar el carácter apolítico del evento".

La actuación de Saade se confirmó el pasado sábado. En su perfil de Instagram, el artista subió un comunicado explicando su decisión de participar: "Cuando ya no puedes llevar un símbolo de tu pueblo en el llamado 'mundo libre', es más importante que nunca para mi participar".

El texto continuaba: "La manera en que la UER está tratando Eurovisión es una desgracia. No permiten los símbolos palestinos dentro del estadio, mientras que los símbolos que representan a cualquier otro pueblo del mundo están permitidos. Su eslogan 'Unidos por la música' (si no eres palestino) es una broma. ¿Retransmiten propaganda israelí en prime time al mundo, pero se centran en la bandera palestina? Por ello es más crucial que nunca para mí estar en ese escenario. Pueden eliminar nuestros símbolos, pero no mi presencia".

Serbia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Finlandia, Chipre, Croacia, Irlanda y Luxemburgo, primeros clasificados

Serbia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Finlandia, Chipre, Croacia, Irlanda y Luxemburgo se han clasificado este martes para la final de Eurovisión 2024 desde la primera semifinal. La primera semifinal de Eurovisión deja apeados del concurso a Polonia, Islandia, Moldavia, Azerbaiyán y Australia.

El primer show de Eurovisión 2024, que se ha visto por La 2 de TVE, ha contado con un marcado acento español, con la vuelta al escenario europeo de Chanel, que ha formado parte de la apertura del show junto a Eleni Foureira y su 'Fuego'.

La más joven del año, Silia Kapsis, ha abierto la gala con su tema 'Liar', con una puesta en escena con potente coreografía y vestuario --tanto suyo como de los bailarines-- todo en blanco que reflejaba el humo en verde y rojo del fondo.

Serbia ha traído la delicada 'Ramonda', una oscura balada interpretada por Teya Dora, que ha cantado sobre una roca. La canción está inspirada en la ramonda, una flor que crece en entornos montañosos y que simboliza el renacimiento del país tras la Primera Guerra Mundial.

Lituania ha levantado los ánimos en el escenario con el rompepistas 'Luktelk' de Silvester Belt, el tema más electrónico del año que ha puesto a bailar a todo el Malmö Arena y a cantar en lituano.

Y tras él, luces apagadas, velas encendidas y llega el embrujo: Irlanda con 'Bambie Thug', una impactante actuación sacada del mundo de la brujería y la oscuridad. 'Doomsday Blue', una mezcla de rock alternativo y jazz llevada a escena por el ilicitano Sergio Jaén.

El británico Olly Alexander ha salido a actuar como invitado entre Irlanda y Ucrania. Esta es una novedad de este año: los seis países finalistas también actúan en la semifinal como invitados. Más tarde, Marcus y Martinus (Suecia) e Isaak (Alemania) también han presentado sus actuaciones.

El quinto puesto era para Ucrania, que viene con dos estrellas del país: la rapera Alyona Alyona y la cantante Jerry Heil. Una emocionante actuación que arranca con Heil subiendo una montaña y termina con las dos yaciendo en el suelo rodeadas de mujeres de todo el mundo. 'Teresa & Maria' es el nombre de esta canción.

Por Polonia, Luna ha participado con 'The Tower', una actuación basada en el ajedrez en la que la acompañan tres bailarines tapados completamente y dos grandes torres.

El gran favorito a la victoria en Eurovisión 2024 es Croacia, que ha actuado en séptima posición. Baby Lasagna es su representante y 'Rim Tim Tagi Dim' la canción, un pop rock inspirado en el éxodo de los jóvenes rurales a la ciudad. Trajes hechos de bordados, cabras, vacas, gallinas y gatos gigantes acompañan a la canción.

Islandia ha vuelto a confiar en Hera Björk, que ya les representó en Eurovisión 2010 y que este año ha intentado conseguir pasar a la final por segunda vez con 'Scared of Heights'.

El puesto nueve ha sido para Eslovenia, con Raiven y cinco bailarines vestidos con trajes que crean ilusión de desnudez para interpretar 'Veronika', la historia de la primera mujer asesinada por brujería en el país en la Edad Media.

Finlandia ha revivido el mítico Windows 95 con su actuación. Window95Man es el DJ que les representa, acompañado por el cantante Henri Piispanen. Un huevo gigante hecho de tela vaquera descubre al productor, en una actuación que juega con la apariencia de que va sin pantalones.

Por Moldavia viene la otra repetidora del año, Natalia Barbu, que participó en Eurovisión 2007 y quedó décima, y este año vuelve también violín en mano para interpretar 'In the middle'.

Azerbaiyán viene con Fahree e Ilkin Dovlatov, un dúo que canta en azerí, un idioma que suena por primera vez en el festival de Eurovisión. Rodeados de dos grandes manos, este dúo interpreta una canción dedicada a la sentimentalidad masculina.

Por Australia viene Electric Fields, un dúo de pop electrónico que trae los idiomas aborígenes del país al festival por primera vez. 'One Milkali' es el nombre del tema, interpretado junto a tres coristas y un instrumentalista.

La portuguesa Iolanda trae 'Grito', una dramática balada acompañada de una elegante puesta en escena toda en blanco que juega con los contrastes de las luces y las sombras del escenario.

Por último, Luxemburgo participa en el festival por primera vez desde 1993. Lo hace con Tali y 'Fighter', una canción pop en francés e inglés que la artista canta junto a cinco bailarines.