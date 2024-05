'Siempre he vuelto a casa, a Lleida'

Publicado por LAIA BERENGUER Verificado por Creado: Actualizado:

El pintor leridano Joaquín Ureña fue el encargado de dar inicio a la Festa Major de Sant Anastasi de Lleida con la lectura del pregón ayer por la tarde en el salón de sesiones del Palau de la Paeria. Durante su discurso, el artista compartió con el público cómo fueron sus inicios y su recorrido en el mundo de la pintura. Recordó con especial cariño el primer mural que pintó en Lleida, ubicado en una fachada de la calle del Carme que, desafortunadamente, a día de hoy ya no existe, pues la vivienda fue derribada hace años. Su etapa en la Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol de Lleida, donde ejerció como docente, jugó un importante papel en su vida. Ureña explicó que su objetivo siempre fue “enseñar a mis alumnos a mirar de verdad, como lo hacen los niños pequeños”, porque, según añadió: “pintar se basa en mirar y ver”. A lo largo de su carrera, el artista ha mantenido un especial vínculo con su ciudad natal. “Aunque haya viajado por todas partes, yo nunca he perdido la relación con Lleida”, aseguró. Ni siquiera en la época en la que estudió Arquitectura en Madrid, ya que “mi gran interés por volver a casa me costó más de una asignatura”, rememoró el pintor. Después de cinco décadas dedicadas al arte y a la acuarela, el leridano reveló que su secreto ha sido “hacer lo que siempre he querido: pintar y dibujar”. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, agradeció a Ureña su contribución a las fiestas y “por habernos compartido tu universo, que ya sentíamos nuestro gracias a tus acuarelas”, anunció. La lectura del pregón se retransmitió en directo por Lleida Televisió y contó con la traducción simultánea en lengua de signos desde el mismo salón de sesiones. El acto concluyó con la actuación en directo de Lucía Fernández, acompañada de Vicent Monfà al teclado y Miquel Allué a la guitarra, que interpretaron El millor moment, la canción oficial de la fiesta mayor de este año. Asimismo, durante la jornada de ayer se celebró una ballada de sardanas a cargo de Cobla Tàrrega en la plaza de la Paeria y las actuaciones de canto y baile folklóricos de la Casa de Aragón y la de Andalucía en la plaza Sant Joan. Paralelamente, en las pistas de atletismo de Alpicat estaba prevista una demostración de ultimate frisbee, un deporte de equipo mixto, organizada por el Club Ultimate Marracos Lleida. Además, la sala de exposiciones de arte Res Non Verba y el Castell Templer de Gardeny abrieron sus puertas al público.