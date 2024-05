Acuñan una nueva moneda de cinco euros

Publicado por Redacció

Verificado por Creado: Actualizado:

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) ha confirmado que lanzará en España una nueva edición de las monedas de 5 euros dedicadas a las capitales de provincia y ciudades autónomas como las que ya se emitieron entre 2010 y 2012.

El lanzamiento de las nuevas monedas de 5 euros coincide con otras dos conmemorativas que se pondrán en circulación la próxima semana. Estas son las monedas de 2 euros con las que se conmemora el 200 aniversario de la Policía Nacional y la Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla.

Cada moneda pesa 13,5 gramos y están formadas por 925 milésimas de plata. En cuanto al tamaño, tienen un diámetro de 33 milímetros y el detalle más particular es que cada moneda muestra la imagen de algún monumento o dato característico de la provincia y/o comunidad autónoma de la que se trate.

Aún habrá que esperar unas semanas para poder conseguir las nuevas monedas de 5 euros. Las de la tirada de 2012 todavía se pueden adquirir en la web de la Casa de Moneda y Timbre, aunque no están disponibles todos los diseños. La FNTM las vende a través de su tienda a cambio de 36,30 euros. No obstante, al ser una edición limitada, muchas no se encuentran disponibles; tampoco la colección completa que se vendía por 1.887,60 euros y que incluía una unidad de cada tipo de moneda fabricada.