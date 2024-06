Aumentan las ITS en Catalunya al usarse menos el preservativo

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) como la clamidia, la gonorrea o la sífilis ha aumentado en los últimos años, según explicó ayer el director general de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas del departamento de Salud, Joan Colom, en el marco de la XV Jornada de Actualización en Infecciones Transmisibles Sexualmente que tuvo lugar en la facultad de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL). Colom atribuyó este incremento a la detección de personas asintomáticas mediante cribados. Asimismo, apuntó a un cambio en las conductas sexuales de los jóvenes como la reducción del uso del preservativo o el fenómeno del chemsex −consumo de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual−. Por otro lado, los expertos constatan una estabilización y disminución “importante” del VIH en los últimos 10 años. Una de las razones por las que Colom considera que han aumentado las ITS es el incremento en el número de cribados entre la población. En Catalunya se llevan a cabo 450.000 test rápidos de VIH y otras ITS al año. La intención, según Colom, es incidir todavía más en estas pruebas para que los pacientes asintomáticos reciban tratamiento cuanto antes. Actualmente, el departamento de Salud distribuye más de 2 millones de preservativos de forma gratuita y ha habilitado unas 400 máquinas que dan acceso a una caja de tres preservativos a un precio “aceptable”. Aun así, los expertos han constatado una disminución en el uso de este producto. Es por ello que Colom apuntó que se prevé duplicar el número de máquinas existentes, una medida que irá acompañada de políticas educativas sexuales. Excepto en el caso de la clamidia, una enfermedad más frecuente en mujeres, las ITS han aumentado en hombre de 20 a 40 años que tienen sexo con otros hombres.

Innovación en la prevención y el diagnóstico de estas infecciones

■ En cuanto a las novedades en el campo de las prevención de las infecciones de transmisión sexual, el director general de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas de la conselleria de Salud, Joan Colom, hizo referencia al fármaco Profilaxis Preexposicional (PrEP) que se introdujo en Catalunya hace 3 años. Señaló que se trata de una herramienta preventiva “muy relevante” contra la VIH, una infección que ha descendido considerablemente en la última década. Asimismo, hizo referencia al autotest como una de las mejoras en el diagnóstico de las ITS. En este caso, es la misma persona la que recoge y se hace la prueba para después enviarla a un laboratorio.