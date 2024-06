Así fue la actuación de la cantante leridana Paula Milara en 'El Hormiguero'

Publicado por Redacció

Paula Lozano Milara, artísticamente Paula Milara, es una estudiante de Magisterio de Lleida que en cuatro años ha publicado tres canciones, ha ganado 'Objectiu Paki', el talent show de La Xarxa de Televisions Locals, ha participado en varios acontecimientos musicales y recientemente actuó en el programa 'El Hormiguero'.

Paula compartió este momento tan especial a través de su perfil de Instagram.

En el texto que acompaña a las imagenes, la cantante leridana declara que su participación en el programa "fue super emocionante" a la vez que da las gracias al equipo de 'El Hormiguero' por darle la oportunidad de vivir esta increíble experiencia y ser "atentos y amables" con ella. De Pablo Motos, destaca que es "transparente y simpático, tal como lo muestra en el programa" y también tiene unas palabras para Edurne "porque no aún no me creo que me haya hablado y me haya oído cantar y además se nota lo sencilla y buena persona que es".

Por último, Paula da las gracias a "TODOS los que me visteis, los que me escribisteis y los que dedicasteis un tiempo a escucharme".