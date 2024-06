Salud prevé que las listas de espera no crezcan a finales de año a pesar del “frenazo” de actividad en verano

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El conseller de Salud en funciones, Manel Balcells, prevé que las listas de espera no crezcan a finales de año a pesar de “cierto frenazo” de la actividad asistencial durante el verano. Eso será posible, ha expuesto, por el incremento que ha habido en los primeros meses del año tanto de operaciones como de visitas al especialista y de pruebas diagnósticas. Eso sí, el conseller ha reconocido que no podrán "mejorar" como preveían las listas de espera al no tener el presupuesto esperado. Balcells ha negado recortes y ha sostenido que cerrarán el año con un incremento del gasto de 662 MEUR, con un total de 15.411 millones de euros (4,5% más). También ha indicado que en agosto el 81% de las camas de los hospitales estarán disponibles, una cifra similar a la de otros años.