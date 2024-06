Más cocas de Sant Joan que leridanos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La noche más corta del año va siempre acompañada de un postre típico: las cocas de Sant Joan. El Gremi de Forners de Lleida espera vender alrededor de 360.000 cocas dulces y 320.000 de recapte. Estas últimas han ido ganando popularidad en los últimos años y se prevé un incremento del 3% en su demanda respecto al año pasado. Así lo aseguró la presidenta de los panaderos, Pilar Marqués, mientras añadió que las de frutas y crema siguen siendo las predilectas de los leridanos. “El hecho de que la verbena se celebra un domingo genera un poco de incertidumbre, pues no sabemos si habrá mucha gente que se irá fuera. Aun así, somos optimistas y esperamos mantener las cifras del año pasado. Incluso incrementarlas ligeramente en cuanto a las cocas saladas”, dijo Marqués. Será el domingo cuando los panaderos y pasteleros esperan concentrar un 90% del volumen del negocio, puesto que “se trata productos artesanales que no contienen conservantes”. El presidente del Gremi de Pastissers, Carles Ribes, también espera que las ventas se mantengan como el año pasado, aunque no ofreció cifras. “El año pasado tuvimos una buena campaña y, con un poco de suerte, este año será igual”, señaló Ribes, que se mostró prudente ante el hecho de que la festividad caiga en fin de semana. Sobre los precios, se mantendrán estables. “El año pasado el precio de todas las materias primas se puso por las nubes y los pasteleros asumimos gran parte de este sobrecoste”, dijo Ribes, quien apuntó que este año el coste del piñón se ha reducido considerablemente y se sitúa ahora en unos 35-40€ el kilo.

El Gremi de Forners y Postureig de Lleida presentaron ayer la #PostuXapa solidaria #ILoveCocaDeRecapte, una iniciativa que pretende potenciar el consumo de coques de recapte durante la noche de Sant Joan y el resto del verano. En total, se han repartido más de 2.500 de estas chapas entre las panaderías de toda la provincia. Los beneficios recaudados en esta primera campaña se destinarán al Banc dels Aliments de Lleida y su lucha contra el derroche alimentario.

El reparto de la Flama del Canigó en la capital, en Cappont

Como todos los años, la Flama del Canigó volverá a encender decenas de hogueras de Sant Joan de toda la provincia. En la capital del Segrià, una caravana de vehículos y ciclistas acompañará el domingo el fuego hasta la plaza de Sant Joan de Mata, en el barrio de Cappont, donde este año se concentrará la celebración. La Flama llegará a la ciudad por la C-13, después de haber pasado por La Seu d’Urgell, Oliana, Ponts, Cubells y Vilanova de la Barca. Sus portadores harán una primera parada a las ocho de la tarde en la avenida de Madrid, delante de la Paeria, enclave donde las autoridades recibirán la Flama. Tras este acto institucional, el fuego se trasladará a Cappont para ser distribuido entre las diferentes entidades vecinales de Lleida. Desde hace cerca de siete décadas, la Flama del Canigó enciende las hogueras de todos los territorios de habla catalana, una tradición que inició el activista cultural Francesc Pujada.